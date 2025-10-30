海底撈新品牌「圈粉舖子」麻辣燙，在台北捷運市政府站4號出口開幕了！自助50元起想吃什麼夾什麼、不敢吃辣選番茄口味，小菜50元起，酸辣粉、肥腸米線、乾拌麵99元起，價格實惠平均200元就能吃好飽、服務又親切，已在社群網路低調爆紅，被封為「一人海底撈」、「便宜版海底撈」。《NOWNEWS》記者實測，排隊約20分鐘，點餐流程、菜單價格、訂位資訊一次開箱。
海底撈新品牌「圈粉舖子」爆紅！評論曝：一人便宜版海底撈
一個人也能開心吃海底撈！台北捷運市政府站4號出口開幕海底撈新品牌「圈粉舖子」，主打每日現煮麻辣燙，自助式想吃什麼夾什麼、秤重50元／100g，還有番茄湯口味及麻辣拌可選；各式小菜50元起，酸辣粉、肥腸米線、乾拌麵三大主食則是99元起。
不少饕客朝聖後覺得價格實惠，Google網友評論「酸辣粉口味夠酸夠辣，麻辣燙的口味也好吃、湯喝起來很順口」，「食物很不錯 會想常常吃的程度」，「進來就覺得超香的、食慾大振，點餐很迅速、出餐也很快，中午下班回來都要排隊，可見味道不一般」，「餐點好吃服務人員也都很親切！」
綜觀吃過的人評價，都認為海底撈「圈粉舖子」價格實惠，平均200元左右就能吃好飽，已在社群網路低調爆紅，還被網友封為「一人海底撈」、「便宜版海底撈」。
《NOWNEWS》記者直擊開箱！排隊時間、滿意度實測
今日新聞《NOWNEWS》記者直擊海底撈「圈粉舖子」，約用餐尖峰時間尾聲近8點時抵達，門口最多累積10人上下，由店員導引入座，實測排隊約20分鐘進店。再到自助區挑選食材，不過付完錢約10分鐘左右就領到餐點，不算等太久。
記者提醒，麻辣燙口味有三種、分別為不同顏色的夾子，藍色的麻辣拌、與黃色麻辣燙只差一個字，要小心別拿錯（想喝湯的我就差點只能吃乾的），紅色則為番茄湯口味。
雖然不少食材為保鮮會泡在水裡，但店員秤重量前還會把多餘水分瀝乾這點很貼心！麻辣湯底無法調整，如果太辣可請店員加高湯；也有自助醬料區可以自行調整口味，還提供油潑辣子、油炸花生、菌王醬等市面少見的佐料。
《NOWNEWS》記者實際試吃麻辣燙，上桌不如想像中來得湯色通紅，拌勻後入口，剛開始吃不覺得太辣，但吃了一陣子便開始冒汗，覺得大概是溫潤小辣等級。
也有網友建議，「主食類偏少」、「湯真的非常油」、「餐廳內動線規劃亂，店鋪本身狹小，塞太多張桌椅讓取餐或是夾菜都很不方便」、「自助回收餐盤的動線可能還需要想一下。」
負責外場的業者周先生，招呼聲親切熱絡，記者確認菜色時，他忍不住問「是喜歡吃還是不喜歡？不喜歡的話我下次就把它換掉」；客人離開前，也都關心了解：「好不好吃？下次再見喔」、「常來喔，謝謝你，祝你有開心的一天」。記者請店員結帳、協助補貨，也獲以爽朗語氣應對，難怪大家都對此店服務態度持正面評價。
「圈粉舖子」麻辣燙自助50元起！酸辣粉菜單價格一覽
自助區食材：
滑牛肉、五花牛肉片、豬肉捲、梅花豬肉片、五花豬肉捲、雞腿肉、巴沙魚。
娃娃菜、高麗菜、空心菜、大白菜、生菜、金針菇、杏鮑菇、雪白菇、玉米筍、玉米、木耳、櫛瓜、蘿蔔片、海帶、芋頭、馬鈴薯片、蓮藕、腐竹、豆乾條、百頁豆腐、豆腐皮。
老油條、血旺、蒟蒻絲、甜不辣、豬血糕、魚餃、蛋餃、燕餃、鵪鶉蛋、虱目魚丸、龍蝦沙拉丸、蝦肉貢丸、年糕、紅薯寬粉。
「圈粉舖子」菜單價格
酸辣粉系列：
原味酸辣粉149元
酸辣肥腸粉189元
酸辣牛肉粉189元
豪華酸辣粉219元
米線系列：
原味米線119元
牛肉米線179元
雞肉米線159元
肥腸米線179元
豪華米線209元
乾拌系列：
乾拌米線129元
乾拌麵99元
酸辣乾拌米線149元
酸辣乾拌麵139元
各式小菜：
滷豆干50元
滷豬頭皮50元
滷蘿蔔50元
滷海帶結50元
梅汁牛番茄50元
鹽味毛豆50元
燙青菜50元
王子麵15元
王老吉50元
自助區：
泰國椒、蔥花、油酥黃豆、蠔油、辣椒油（油潑辣子）、芝麻醬、菌王醬、蒜末、鹽、老陳醋、香油、醬油。檸檬水。
點餐流程公開！訂位及門市資訊
點餐流程：
Step 1、挑選喜愛食材：肉類、海鮮、蔬菜、其他配料。
Step 2、至櫃檯秤重：收費標準100g為50元。
Step 3、選擇口味：濃香番茄湯、經典麻辣燙、乾拌麻辣燙。
Step 4、完成結帳：等待叫號取餐。
海底撈新品牌「圈粉舖子」餐廳資訊
地址：台北市信義區忠孝東路五段43號1樓 (近台北捷運市政府站4號出口)
電話：02-2756-2336
時間：周一至周日11:00-22:00 (Last Order 21:30)
訂位：目前未開放訂位，不過可以先電話訂購。
另外，王品集團也搶攻秋冬吃鍋商機，旗下「石二鍋」新品「石二鍋蒜香胡椒鍋」和「
石二金湯酸菜鍋」湯底，將於10月31日上架大全聯、家樂福、MOM O及王品瘋美食購物網等通路，還可搭配「百頁魚豆腐」、「起司大蛋餃」等配料，在家也能吃到餐廳級火鍋美味。而「12mini 快煮鍋」門市則全新開賣酸香「金湯酸菜魚鍋」和溫潤「 藥膳滋養鍋」，10月底前foodpanda單筆消費滿400 元享「65折優惠」。
資料來源：海底撈、王品集團
