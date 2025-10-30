對此，《NOWNEWS今日新聞》記者也第一時間詢問王子與該品牌創辦人，截稿前尚未回應。

范姜彥豐昨（29）日在社群上指控中信兄弟前啦啦隊女神、妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），王子隨後曖昧認愛已婚人妻粿粿，消息震撼演藝圈，如今事件持續延燒，連王子過往的工作紀錄也被翻出。萬然生技創辦人吳紹瑜今日在臉書發文，痛批王子7年前擔任品牌代言人期間「雙面接業配」，違反合約條款，害得品牌慘賠500萬，她忍了7年後怒斥：「王子的感情世界，就跟他在工作上的態度一樣──沒有職業道德！」吳紹瑜指出，當年邀請王子擔任萬然生技品牌代言人，雙方簽約後不久，卻發現他也接了同質性保健食品業配影片，行為明顯違反專屬條款，她氣憤回憶：「看到影片時我真的氣炸了！這是藝人最基本的職業道德，他會不知道嗎？」據悉，當時公司斥資近500萬元打造宣傳計畫，因違約事件被迫撤回行銷預算、解約收尾，連現金流一度出現危機。吳紹瑜強調，當時並未公開事件，是基於同情與保留：「我知道他從棒棒堂出道，一路要幫家裡還債，也不容易，不想擋人財路。」她表示當時仍依比例支付了代言費，甚至沒追究違約金，但這次看到王子捲入婚內出軌風波，她忍不住直言：「他已經把自己毀掉了！對於當第三者、沒邊界感的人，我真的非常厭惡。」根據《NOWNEWS今日新聞》記者查證，王子在2018年10月與曾之喬合作代言另一款保健食品Chocola BB的照片，隨後在2019年1月又在自己臉書上曬出自己擔任萬然生技品牌的代言人的照片，接著在2019年3月14白色情人節當天又發文推廣Chocola BB，明顯時間線重疊。貼文曝光後，網友議論爆棚，不少人留言表示「這人真的完了」、「形象全崩塌」、「職場、感情都失德」，有網友指出萬然生技找王子代言，不僅沒有沒有打響知名度，價格更是太貴，對此吳紹瑜直言：「白白付了4個月代言費！」有王子支持者則不滿表示，吳紹瑜7年前不說，為什麼現在才要落井下石？對此有網友表示：「以男方的粉絲數和號召力，你覺得當初說真的說得過嗎？」業界人士則分析，代言信譽在商業圈極為重要，若違約屬實，恐對王子後續品牌合作造成嚴重打擊。目前王子與經紀公司尚未回應，塌房風波持續延燒。