▲許瑋甯（左）、邱澤（右）2021年合作電影《當男人戀愛時》結緣，最終攜手步入婚姻。（圖／翻攝自邱澤IG）

結婚近4年的邱澤與許瑋甯，終於要迎來夢幻婚禮，據悉小倆口已敲定於11月底在台北文華東方酒店舉行婚禮，剛好迎來2人結婚4週年前夕。邱澤日前出席活動時鬆口「婚禮籌備中」，如今消息曝光，也讓外界紛紛期待這場低調又隆重的幸福儀式。邱澤與許瑋甯婚後一直感情穩定，2人也以育有愛的結晶，根據《鏡週刊》報導，消息人士指出許瑋甯是相當重視「儀式感」的人，婚禮一直是她心中的願望。儘管這幾年夫妻倆各自在影壇忙碌，直到迎來寶寶後，2人便開始籌劃補辦婚禮。許瑋甯近期產後迅速恢復身材，被推測是為了穿上夢想中的婚紗，在家人好友見證下完成這場屬於他們的浪漫篇章。據悉，邱澤與許瑋甯早已確定婚期與地點，婚宴將於11月底舉行，距今不到1個月，雖然喜帖尚未正式寄出，但2人已先以口頭形式邀請至親好友，叮囑大家：「先把時間空下來！」知情人士透露：「他們的婚禮走的是溫馨私密路線，不會太張揚，但絕對充滿愛與細節。」日前邱澤被問及「是否準備補辦婚禮」時，露出神秘微笑並點頭回應「婚禮籌備中」，還承諾屆時會與大家分享甜蜜瞬間，對於外界傳出11月底舉辦的消息，許瑋甯經紀人則回應：「靜候佳音。」態度未否認，等同默認婚禮正在倒數進行中，粉絲也紛紛留言祝福：「終於等到這一天！」