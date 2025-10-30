我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王子（左）被爆與粿粿（右）大搞婚外情，又被爆出早在2月才跟另一名緋聞對象席惟倫出國遊玩。（圖／王子 邱勝翊 Prince Chiu YouTube）

▲席惟倫（如圖）2月底前往日本滑雪旅遊，被拍到是跟王子、邱宇辰以及另一名女子一起，被形容是「雙重約會」。（圖／翻攝自席惟倫臉書）

范姜彥豐昨（30）日透過社群控訴妻子、中信兄弟啦啦隊前成員粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），消息震撼演藝圈，事件延燒之際，王子的感情往事再被起底，據悉王子今年2月曾與緋聞對象席惟倫、弟弟邱宇辰及另一名女子一同赴日旅遊，4人互動親密、宛如情侶，未料時間僅過半年他又被指介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，不倫情史再度掀起網熱議，甚至有網友猜測王子在席惟倫與粿粿的感情線上甚至有重疊。根據《ETtoday》報導，今年2月王子和席惟倫一同飛往日本旅遊，2人與邱宇辰及另一名女子同框，畫面氛圍曖昧像是雙重約會，不少粉絲當時就猜測王子新戀情有譜，但事後雙方皆未回應，僅以「朋友同行」帶過，王子也多次對外表示單身。不料時隔數月，王子卻被范姜點名為婚變第三者，令外界直呼：「這時間線太詭異」、「王子的感情世界霧裡看花」。范姜彥豐在踢爆妻子與王子有染後，晚間再度發文感謝好友蔡瑞雪出面聲援，蔡瑞雪透露自己也曾歷經相似的背叛，理解范姜的痛苦，留言鼓勵：「希望你能快點好起來。」范姜回覆：「瑞雪一直有關心我，即使不確定我怎麼了，仍然不斷鼓勵我。」2人互動令不少網友動容，直呼：「同是天涯淪落人。」王子在被爆出介入粿粿與范姜彥豐感情後，也透過社群承認在粿粿婚姻期間與她有不倫戀，網友則紛紛留言表示：「2月陪席惟倫、10月被爆粿粿，根本連環桃花」、「王子的感情時間軸越看越混亂」，目前輿論持續發酵，外界也關注王子與粿粿何時正面說明真相。