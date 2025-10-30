我是廣告 請繼續往下閱讀

▲晏柔中（中）美國行目睹王子（右）與粿粿的沒邊界互動，被網友怒轟是共犯，對此范姜彥豐親自出面幫朋友發聲。（圖／翻攝自臉書@晏柔中 Crystal）

▲粿粿（右）在美國行有許多與王子（左）沒邊界的互動。（圖／翻攝自YouTube@王子 邱勝翊 Prince Chiu）

▲粿粿（右）與王子（左）互動過於曖昧，被認為是超過友情界線。（圖／翻攝自YouTube@王子 邱勝翊 Prince Chiu）

粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐3年婚姻破裂，男方拍片控訴妻子與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子事後也發文承認「超越朋友的關係」，引爆網路輿論。隨著風波延燒，2人疑似萌生情愫的「美國行」也被挖出，不少網友指出，同行好友晏柔中明明看到王子跟粿粿的沒邊界互動，卻全程視若無睹，網友們怒轟晏柔中是「共犯」，認為她知情卻選擇隱瞞，對此范姜彥豐則出面親自發聲保護友人。有網友翻出美國行影片中，粿粿與簡廷芮突襲王子與王品澔房間時，王子驚醒喊：「粿粿妳沒洗澡喔？」女方回：「怕我洗澡你就起來了。」該互動被認為曖昧過頭；另有片段顯示，粿粿在遊樂園披的黑外套，之後竟出現在王子身上，被網友質疑「毫無邊界感」。一連串影片被翻出後，社群留言區再度炸鍋：「這根本不是朋友能開的玩笑！」面對外界將怒火轉向晏柔中等人，范姜彥豐親自出面緩頰，強調好友無辜：「孟霖、柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」他也強調，確實有部分人知情卻選擇隱瞞，但也有人只是被捲入，直言：「請大家不要錯殺無辜。」此言一出也讓部分網友開始替晏柔中抱不平。粿粿與王子的美國行被形容為「婚變導火線」，隨著影片在各大平台瘋傳，范姜彥豐、王子與粿粿等3方的發言持續被放大檢視，網友留言：「曖昧片段越看越離譜」、「身邊朋友全尷尬」，目前范姜彥豐表示將透過法律途徑維權，王子與粿粿則暫未再回應。