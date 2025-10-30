我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）明尼蘇達雙城隊確定新任主帥人選——由海盜總前教練薛爾頓（Derek Shelton）。根據《紐約郵報》記者Joel Sherman報導，雙城正式聘請薛爾頓擔任球隊總教練，領軍進入重建階段。這將是薛爾頓生涯第二次執掌大聯盟球隊。他曾在2020年至2025年初擔任匹茲堡海盜總教練，直到本季5月8日被解職。巧合的是，他在此之前（2018–2019年）曾任雙城板凳教練，並在2019年助球隊以101勝61敗的成績奪下美聯中區冠軍，這段成功經歷也成為他當年獲聘海盜主帥的重要跳板。薛爾頓在海盜五年多的執教期間戰績不佳，總計306勝440敗，從未帶隊拿下超過76勝，也從未高於分區第四名。本季開季戰績僅12勝26敗後遭解職。儘管球隊在他離開後稍有起色，但仍以聯盟最少全壘打數收場。媒體指出，薛爾頓執教期間的海盜陣容始終薄弱，責任難以全歸於他。不過，他即將在雙城面臨類似困境——一支剛經歷大清倉的重建球隊。雙城近年戰力下滑，並在今夏展開全面重整。球隊擁有權Pohlad家族原本打算出售球隊，未獲理想報價後轉而啟動「賣家模式」，一口氣送出多名主力換取潛力新秀，進行九筆交易重塑陣容。球隊薪資也大幅縮減：從2023年的1億7710萬美元降至2024年的1億6020萬，2025年再降至1億4020萬，預料2026年將持續下降。目前球隊僅有兩份保障合約——洛培茲（Pablo López，年薪2180萬）與巴克斯頓（Byron Buxton，1510萬）。其中洛培茲仍是潛在交易對象。上季雙城以70勝92敗作收，中途解雇總教練巴爾德里（Rocco Baldelli），而薛爾頓正是他上任前的最後一任板凳教練。球隊在交易截止日前戰績51勝57敗，但清空主力後僅拿下19勝35敗。任務艱鉅 薛爾頓需培育年輕潛力如今的雙城擁有更深的農場系統，但短期內戰力仍有限薛爾頓的成功與否，將取決於年輕潛力股能否快速轉化為即戰力。報導指出：「就像在匹茲堡一樣，薛爾頓將再次帶領一支在紙面實力上明顯劣勢的球隊。」球團高層是否願意在重建期給予薛爾頓足夠耐心仍是未知數，但至少目前，明尼蘇達相信他能成為這段新篇章的掌舵人。