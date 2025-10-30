我是廣告 請繼續往下閱讀

▲查普曼在洋基生涯留下無數災難性畫面——2019與2020連兩年在季後賽被轟再見砲、在芬威球場屢屢失控、連續幾季控球崩潰。「（圖／美聯社／達志影像）

現效力於美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）波士頓紅襪的火球左投查普曼（Aroldis Chapman），近日在節目上談及自己離開洋基的往事，聲稱「在紐約受到極大不尊重」。然而，紐約媒體《Yanks Go Yard》聽完後不僅毫無同情，反而一致譏諷：「他根本是被害妄想症發作。」查普曼在節目中回憶，自己在2022年球季結束前與洋基決裂，並稱球隊「刻意想擺脫他」。他表示：「我在那裡忍受了很多不尊重，他們只是在找機會把我趕走。我選擇沉默，只專注於投球。」這位前終結者甚至語出驚人地說：「就算死也不會回紐約。如果哪天被交易回洋基，我會直接打包回家退休。我不瘋，不會再重蹈覆轍。」知名洋基專欄作家Adam Weinrib在《Yanks Go Yard》上撰文反擊，語氣辛辣地指出：「如果被球隊拒絕讓你這位防禦率4.46、還因為刺青感染缺賽的終結者進入季後賽名單算『不尊重』，那我們真得重新定義這個詞了。」Weinrib回顧，查普曼在洋基生涯留下無數災難性畫面——2019與2020連兩年在季後賽被轟再見砲、在芬威球場屢屢失控、連續幾季控球崩潰。「每次他登板，都像在玩一場災難的輪盤。」更令人不齒的是，2022年他因感染刺青傷口缺陣，球隊拒絕保證季後賽名單後，他竟擅自飛回邁阿密離隊。「這不是不尊重，這是職業紀律的問題。」文章也嘲諷查普曼如今在紅襪「重拾球速」的說法：「或許他真找回了控球，或者只是另一個波士頓奇蹟。無論如何，他聲稱自己在洋基沒學會投球、卻在康納·王（Connor Wong）的指導下突然懂了定位，聽起來實在滑稽。」Weinrib最後總結：「查普曼說他寧死不回紐約？太好了，感覺是雙贏。因為我們也寧願死，也不想再看到他穿上條紋球衣。」