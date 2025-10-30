我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷在第3戰狂打9打席全上壘，隔天又要登板先發，無疑讓他受到體能考驗。（圖／美聯社／達志影像）

在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）世界大賽G3經歷史詩般的18局死鬥後，洛杉磯道奇球星大谷翔平於世界大賽第4戰以「二刀流」身份登場，最終投6局失4分吞下敗投，全場3打數無安打。美國媒體一致指出：「大谷翔平也只是人類，超人也不可能每天拯救地球。」《USA Today》以醒目標題刊出：「Shohei Ohtani is mortal（大谷翔平也是凡人）」，文中寫道：「大谷翔平不是失常，而是終於像個人。他為道奇做的一切已超越想像，但球隊現在急需其他英雄挺身而出。」體育網站《The Athletic》同樣以「藍鳥讓大谷看起來像凡人」為題，並以詩意比喻寫道：「即使是超人，也不可能每天拯救地球。偶爾他也得把披風送去乾洗，當個普通的克拉克‧肯特。大谷翔平也是如此——他不可能場場救道奇。現在他最需要的，是休息。」《Yahoo Sports》記者Russell Dorsey指出，大谷在第3戰狂打9打席全上壘，隔天又要登板先發，「那場延長18局的比賽耗盡了他的能量。雖然開局穩定，但第3局被葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出兩分砲後，疲態開始顯現。」報導分析，大谷此役93球中有60球為好球（好球率65%），奪下6次三振僅1保送，但球速與控球在後段逐漸下滑，7局被連續安打逼退場，終於露出疲憊。「即便是超人，也無法無限燃燒。前一夜的6小時39分比賽，對大谷與整個道奇牛棚都是極限挑戰。」各大美媒一致認為，大谷仍是系列賽最具影響力的球員，但道奇過度依賴他已顯出危險信號。《USA Today》直言：「這支球隊不能再指望Shohei一人拯救世界。他值得更多幫助。」在第3戰創下「9打席連續上壘」的歷史紀錄後，大谷隔天仍堅持以先發投手身份上陣，展現非凡意志，然而體力透支的現實也讓「超人」短暫顯得凡人化。