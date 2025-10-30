我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇日本二刀流球星大谷翔平於昨（29）日世界大賽第4戰面對多倫多藍鳥先發6局失4分，最終吞下敗戰，打擊端也沒有建樹3打數0安打吞下2次三振。目前雙方至少將打到第6戰，而對於牛棚表現較不穩定的道奇來說，大谷翔平是否會在後續比賽登板也受到關注，今（30）日第5戰賽前，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也給出回應，表示不排除再讓大谷翔平在登板投球，而大谷翔平本人也透露自己能隨時待命上場。隨著昨日道奇輸掉第4戰，雙方也戰成2：2平手，將於今日進行天王山之戰，贏下比賽的一方將有更大機率奪下冠軍，對於道奇來說，需要擔心的地方始終都是牛棚，在關鍵時刻怎麼安排投手調度，也將成為道奇能否獲勝的一大關鍵。在第4戰繳出6局失4分的大谷翔平，根據過往紀錄基本上他已經不會再登板投球了，不過在最終的世界大賽舞台上，他也在第4戰賽後表達了強烈的求勝意志，表示如果球隊需要，自己希望能為每一場比賽做好準備，隨時待命上場。對此道奇總教練羅伯斯表示，雖然尚未與大谷本人討論後續登板安排，但不排除在關鍵戰役中讓他再度登板的可能性。他提到，自己還沒有跟翔平談過，不過可以確定的是他第5戰不會上場。但到了第6戰或第7戰，我們會需要所有球員的幫助，一切都將視情況而定。若大谷翔平以救援投手身分出賽，將面臨一項特殊情況，依照現行大聯盟規則，當他以投手身分登板後退場，「打者大谷」也必須隨之離場，除非道奇在他投球後，安排他轉任外野守備位置，否則他將無法繼續留在打線中。這也意味著，一旦大谷翔平於比賽後段登板，極可能是他當天結束打擊任務後的安排，對此道奇也比須做好取捨。