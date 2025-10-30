我是廣告 請繼續往下閱讀

賽揚老鳥史內爾 vs. 菜鳥右投耶薩維奇

▲世界大賽G1中，藍鳥新星耶薩維奇主投4局失2分，僅被敲4安，並投出5次三振。（圖／美聯社／達志影像）

藍鳥勝

▲洛杉磯道奇球星大谷翔平於世界大賽第4戰以「二刀流」身份登場，最終投6局失4分吞下敗投，全場3打數無安打。（圖／美聯社／達志影像）

位置 球員 捕手（2） Ben Rortvedt、Will Smith 一壘手（1） Freddie Freeman 二壘手（1） Tommy Edman 游擊手（1） Mookie Betts 三壘手（1） Max Muncy 外野手（4） Alex Call、Justin Dean、Teoscar Hernández、Andy Pages 工具人（3） Kiké Hernández、金慧成、Miguel Rojas 二刀流（1） 大谷翔平 先發投手（3） Tyler Glasnow、Blake Snell、山本由伸 牛棚投手（9） Anthony Banda、Jack Dreyer、Edgardo Henriquez、Clayton Kershaw、Will Klein、佐佐木朗希、Emmet Sheehan、Blake Treinen、Justin Wrobleski

位置 球員 投手（12） Chris Bassitt、Shane Bieber、Seranthony Domínguez、Braydon Fisher、Mason Fluharty、Kevin Gausman、Jeff Hoffman、Eric Lauer、Brendon Little、Max Scherzer、Louis Varland、Trey Yesavage 捕手（2） Tyler Heineman、Alejandro Kirk 內野手（7） Addison Barger、Bo Bichette、Ernie Clement、Ty France、Andrés Giménez、Vladimir Guerrero Jr.、Isiah Kiner-Falefa 外野手（5） Nathan Lukes、Davis Schneider、George Springer、Myles Straw、Daulton Varsho

日期 時間 比賽場次 主場球隊 比數 10/25 8：00 世界大賽G1 藍鳥 道奇4：11藍鳥 10/26 8：00 世界大賽G2 藍鳥 道奇5：1藍鳥 10/28 8：00 世界大賽G3 道奇 藍鳥5：6道奇 10/29 8：00 世界大賽G4 道奇 藍鳥6：2道奇 10/30 8：00 世界大賽G5 道奇 11/01 8：00 世界大賽G6 藍鳥 11/02 8：00 世界大賽G7 藍鳥 📍轉播資訊一覽



MOD：愛爾達體育



線上直播：ELTA.tv



有線電視：緯來體育、東森洋片、華視主頻



▲洛杉磯道奇以2：6不敵藍鳥，系列戰戰成2勝2敗平手。雖然大谷翔平投打兩端再度奮戰，但球隊其他打者的表現慘不忍睹，美媒與前球星紛紛痛批：「這支打線一旦大谷不開火，就得不到分數。」（圖／美聯社／達志影像）

MOD：愛爾達體育線上直播： Hami Video 有線電視：緯來體育、東森洋片、華視主頻

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）世界大賽G5於30日在洛杉磯道奇主場繼續火熱開打！由衛冕軍道奇交手自1993年以來再度挑戰總冠軍榮耀的多倫多藍鳥，雙方先發投手皆與G1相同。道奇再度推出賽揚強投史內爾（Blake Snell）掛帥先發，藍鳥同樣由菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）先發登板。《NOWnews》帶您一次看完世界大賽的G5先發投手、賽程以及轉播資訊。世界大賽G1中，藍鳥新星耶薩維奇主投4局失2分，僅被敲4安，並投出5次三振。道奇賽揚史內爾則是主投5局失5分自責分、被敲8支安打，賽後防禦率略為上升至2.42。最終藍鳥靠著單局狂轟9分的超猛火力擊敗道奇。在前一場的18局熱戰後，道奇派出日本二刀流球星大谷翔平先發投球渴望搶下聽牌優勢，不過道奇打線在本場比賽僅有幾隻零星安打以及大谷翔平在打擊端的熄火，並未有多少攻勢。在藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）3局上的2分砲，以及7局上的安打串連得分下，讓道奇打線無力追趕，雖然在9局下出現攻勢，但也只得到1分，最終以2：6不敵藍鳥。本場大谷翔平二刀流繳出3打數0安打吞下2次三振，投球端繳出6局失4分送出6次三振吞敗。G5獲勝的一方將率先取得聽牌優勢。世界大賽同樣是7戰4勝制，戰績較好球隊享有1、2、6、7戰主場優勢。2025世界大賽自10月25日開打，若打滿7戰將要到台灣時間11月2日總冠軍才出爐。