越南旅遊勝地中部峴港和會安連日暴雨釀災，政府28日發表聲明表示，洪水已造成至少9人死亡、5人失蹤，其中包括峴港（Danang）6人、古鎮會安（Hoi An）3人喪生。當局已派遣救援隊進入受災最嚴重的地區展開搜救行動。
根據《路透社》（Reuters）報導，越南防災機構指出，截至週一晚間的24小時內，中部地區累積降雨量突破1000毫米，創下歷史新高紀錄。超過10萬3000戶民宅被洪水淹沒，其中以觀光城市順化（Hue）與會安災情最為嚴重。
越南政府警告，峴港附近多座水庫的蓄水量已逼近極限，若再持續降雨，恐出現潰壩或更大規模洪患。多條河川水位持續上升，部分地區的居民已被要求緊急撤離。
防災機構補充，暴雨造成多處山區發生土石流，主要交通幹道與電力供應被迫中斷。越南國營鐵路公司（Vietnam Railways）也宣布，首都河內（Hanoi）與最大城市胡志明市（Ho Chi Minh City）之間的鐵路運輸暫時停駛，待天氣安全確認後才會恢復。
許多地區目前仍被洪水淹沒，救援人員須使用橡皮艇將居民轉移至高處避難。當地媒體報導，部分學校與醫院積水達腰部高度，緊急物資短缺，政府正協調軍方支援物資運輸與醫療救助。
越南氣象局（Vietnam Meteorological Agency）表示，未來兩天中部仍將持續大雨，部分地區的累積降雨量可能超過400毫米。氣象局呼籲民眾提高警覺，避免前往低窪與山區地帶，以防發生更嚴重的次生災害。
