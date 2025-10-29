我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有部分遊客選擇留在水淹區內，搭船沿懷河（Hoai River）購買食物或拍攝「水上會安」的罕見景象。（圖／翻攝自越南快訊）

連日豪雨加上上游水庫放流，越南會安（Hoi An）古城27日遭遇嚴重洪災，河水暴漲淹沒街區，部分地區水深近2公尺。當局緊急出動小船疏散受困旅客，多名外國觀光客被迫搭船撤離至安全地帶。根據《越南快訊》報導，截至27日下午3時，大雨導致懷河（Hoai River）水位迅速上升，安會橋（An Hoi Bridge）幾乎被洪水淹沒，只剩橋柱露出水面。沿河的白藤街（Bach Dang Street）及阮福珠街（Nguyen Phuc Chu Street）水深接近2公尺，整個古城低窪區幾乎變成澤國，僅能依靠船隻通行。位於白藤街與陳富街（Tran Phu Street）交會口的日本廊橋（Japanese Pagoda Bridge）暫時仍高於水面，成為遊船與救援船隻的臨時停靠點。不過到傍晚5時，水位距離橋面僅剩約半公尺，雨勢依舊未歇，讓居民及遊客憂心洪水進一步擴大。隨著洪水漫延，距離懷河約500公尺的潘周楨街（Phan Chu Trinh Street）及海巴中街（Hai Ba Trung Street）也出現約50公分深的積水。警方與救難人員在主要街口協助疏導人車，並幫助長者與孩童撤離。部分入住沿河飯店及民宿的外國旅客被迫搭乘小船撤往高處避難。有部分遊客選擇留在水淹區內，搭船沿懷河（Hoai River）購買食物或拍攝「水上會安」的罕見景象。當地居民表示，這是近年來少見的大規模洪患，低窪區如阮福珠、阮福阮（Nguyen Phuc Nguyen）、阮福新（Nguyen Phuc Tan）及吳權街（Ngo Quyen Street）受創最嚴重，船隻不斷來回接送撤離民眾與旅客。夜幕低垂時，沿河的阮太學街（Nguyen Thai Hoc Street）水深仍達一公尺，阮黃夜市（Nguyen Hoang Night Market）部分攤位也被淹沒。儘管積水未退，仍有外國遊客在未被淹沒的街道漫步拍照，捕捉這座世界文化遺產古城在洪水中依舊閃爍燈籠光影的奇異景象。