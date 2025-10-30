我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近日有騎士在基隆中山隧道，見到黑衣長髮女，以為自己撞鬼，特地去拜拜，警方調閱監視器才還原真相。（圖／翻攝靈異2公社）

基隆中山隧道日前傳出「鬼影現身」的驚魂畫面！有騎士經過時遠遠看到，一名全身黑衣、長髮披肩的人影，站在隧道內一動也不動，嚇得以為撞見鬼影，事後還特地跑到媽祖廟拜拜，警方主動展開調查發現，原來事發當時，一輛白色小客車疑似違停在隧道內，車上共有三人，其中一男一女下車後，女子刻意打扮成「長髮鬼」，同伴在旁替她拍照，之後女子還跑到對向車道站定，才會被經過的騎士拍下，警方這兩天通知涉案三人到案說明，對此，他們聲稱是為了拍攝萬聖節的宣傳影片，才會到隧道取景當素材，並無惡意嚇人，不過還是因車輛違停，吃上罰單。網友在臉書「靈異公社」分享，他表示前一晚騎車經過基隆仙洞中山隧道隧道時，突然看到一個「黑色人影」，而且頭部是向內，為了確認不是自己眼花，他掉頭再騎回去看一次，沒想到一回頭就發現黑影頭向外轉了，嚇得他立刻拍照、加速離開，事後網友還特別去媽祖廟拜拜求籤，獲得媽祖聖筊表示「是人為」這才讓他鬆了口氣。照片在網路上瘋傳，引發基隆當地民眾恐慌，基隆警方立即展開調查，調閱隧道周邊的監視器畫面。結果發現，事發當時有一輛白色小客車停在隧道內，車上共有三人，一男一女下車後，男子疑似在替身穿黑衣、長髮的女子拍照，而女子還一度跑到對向車道，才會被其他行經民眾拍下，造成誤會。警方循線調查後，通知涉案岩女、李男、江姓駕駛到案說明。初步了解，3人聲稱為拍攝萬聖節的宣傳影片，才會到隧道取景當素材，並無惡意嚇人。不過，由於他們臨時停車及站在隧道內的行為已違反《道路交通管理處罰條例》臨時停車與行人違規，警方已依法舉發；若查證確有「驚嚇他人、危害安全」之虞，將依《社會秩序維護法》續行裁處。