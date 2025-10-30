我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年亞太經濟合作會議（APEC）聚焦人工智慧（AI）等議題，工研院董事長吳政忠表示，台灣和韓國是「既合作又競爭」，未來在人工智慧AI上不是關在一個國家內發展，這也是輝達執行長黃仁勳在台灣設研發總部，以及知道韓國的企圖心很強，這點台灣可以繼續強化，與理念相同的國家合作，台韓未來合作機會蠻大。吳政忠參與APEC企業領袖高峰會（CEO Summit）後，接受媒體訪問時表示，早上有碰到日本一位成員，對方有提到台灣在晶片製造、通訊製造滿強，也跟他談到很多數據、法規合作面，再來中午有碰到韓國大學教授，而他在主持時也有提到，台灣在AI面滿先進，韓國未來應該跟台灣合作。吳政忠說，主權AI是熱門發展趨勢，他認為這不是單一國家自己做自己，而是想辦法跟理念相同國家開始做，像韓國跟台灣就是「合作又競爭」，且韓國的企圖心很強，希望能成為亞洲人工智慧創意中心，這點台灣可以繼續強化，而總統賴清德推動的5大信賴產業，希望AI在百工百業廣泛應用，這點非常重要。至於美國總統川普力促晶片回流美國，吳政忠表示，台灣晶片在全世界製造很強，但未來晶片需求呈現指數成長，不可能所有晶片都由台灣製造，台積電及其供應廠商可以走到海外，分散製造，其實是好事。據我所知，在國外分散的比例還不是那麼的高，所以應該目前是還正常，我們會繼續，政府也會繼續支持半導體先進部分流在台灣，其他設備廠對台積電的補助也沒有間斷，在台灣製造應該是獨步全球，不然川普也不會一直提到台積電，他也也稱讚台灣晶片製造實力。吳政忠提到「如果100里，現在剛走在5里的路徑」，人工智慧、尤其ChatGPT帶起的熱潮才剛開始，而各國都仍對台灣整個半導體供應鏈技術相當肯定「台灣供應鏈很強，不是只有台積電1家公司，而是有1000、2000家供應鏈廠商組成，還包含半導體製造Know-How」其實是個文化，這些非常寶貴，必須繼續保持活力，此外在AI有硬體製造的優勢，希望介接國際、尤其是美國矽谷，工研院也全力協助政策規劃，台灣目前站在很好的位置上，但要繼續努力。