國發會今（30）日召開第134次委員會議，會中金管會提出「亞洲創新籌資平台」（Asia Innovation Capital）推動計畫，該平台將建構更友善且具彈性的資本市場環境，為企業提供股票、債券雙軌籌資管道，形塑完整的創新生態系；平台也將為投資人帶來更多優質投資標的，協助投資人進行資產配置，進一步壯大台灣資本市場規模，提升台灣的國際能見度與競爭力。國發會主委葉俊顯表示，台灣的半導體供應鏈在全球AI產業中居於關鍵地位，透過「亞洲創新籌資平台」，運用資本市場的力量，支持國家政策重點產業，包括人工智慧、資安通訊、綠能永續、生技與智慧醫療、國防自主等關鍵領域，促進產業鏈合作與企業升級，讓科技創新企業形成群聚，進而打造「護國群山」，強化台灣的戰略地位與經濟安全。根據金管會規劃，推動計畫以股票市場及債券市場為雙主軸，就三大領域推出13項面向共25項精進措施。股票市場方面，將精進創新板上市及交易制度，開放當沖交易，提升創新板規模及流動性；優化外國企業上市櫃規範，吸引外國企業來台掛牌；促進轉板彈性，並修正上櫃股票信用交易標準；推動國內新創企業進入創櫃板。債券市場方面，將開放境外發行之外幣債券於我國雙掛牌，以擴大國際債市規模；以及調適外國公司來台發行債券資格規範，增加籌資管道並促進市場多元化。葉俊顯進一步指出，台灣新創產業除了原本的天使投資、國發基金與創投，現在透過此平台，引入證交所與櫃買中心合組資本市場服務團的推動力量，可形成更完整的新創支持體系。