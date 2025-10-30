我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊今（30）日在世界大賽第5戰以1：6不敵多倫多藍鳥，系列賽陷入2勝3敗的危急局面。這場比賽不僅讓藍鳥距離32年來首冠只差一步，同時也是道奇傳奇左投克雷頓・克蕭（Clayton Kershaw）在主場道奇體育場的最後一戰，可惜道奇未能在這別有意義的一場比賽中奪下一場勝利。比賽結束後，克蕭在場上停留良久，與前洋基名將基特（Derek Jeter）等人寒暄致意後，轉身朝三壘側觀眾席揮手道別，並向看台送出飛吻。這一幕象徵他正式向效力17年的道奇主場——道奇體育場——告別。這一幕不僅讓許多道奇隊球迷類目，甚至正在轉播的NHK主播也被當下的氣氛所感染，哽咽地說：「一位偉大的投手，正離開他最熟悉的球場。」在28日那場延長18局的史詩級第3戰中，克蕭於延長12局登板、面對滿壘危機時三振對手，力保球隊不失分，也替自己留下最經典的主場回憶。克蕭告別道奇體育場後，社群媒體上湧現大量球迷留言——「希望能在這裡讓克蕭拿到冠軍」、「他的背影太令人不捨」、「若沒有克蕭，這系列早就結束了」、「拜託道奇，再贏兩場，讓他有完美的謝幕！」此戰，道奇先發史奈爾（Blake Snell）首局就遭施耐德（Davis Schneider）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）連續開轟，寫下世界大賽史上首度「開場兩連發」紀錄。打線僅靠赫南德茲（Enrique Hernández*的陽春砲拿1分，全場被封鎖至終場。系列賽將轉戰加拿大多倫多，第6戰預定由山本由伸對決藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）。道奇若再敗，克蕭的球員生涯將在無緣冠軍的遺憾中落幕。