美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇對戰多倫多藍鳥的世界大賽第5戰於今（30）日開打，藍鳥挾著前一場獲勝的氣勢，在首局就對道奇先發史內爾（Blake Snell）下馬威，首棒打者施耐德（Davis Schneider）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）上演背靠背開轟的戲碼，在開局就取得領先，同時也寫下了世界大賽的新紀錄，成為歷史上首支擊出背靠背開轟的球隊。由於「春天哥」史普林格（George Springer）因為受傷缺戰，藍鳥選擇由施耐德頂替開路先鋒的角色，不過他在本場比賽上演首局首打席首球的全壘打，幫助藍鳥得分開張。不過接著僅隔2球，小葛雷諾相中一顆內角速球，同樣也擊出了全壘打，上演背靠背戲碼，這隻全壘打也讓小葛雷諾成為大聯盟歷史單季季後賽敲出最多全壘打的加拿大籍球員。隨著施耐德與小葛雷諾上演背靠背開轟戲碼，這也是世界大賽歷史上，首次有球隊在比賽開局連續兩名打者擊出全壘打，在這之前季後賽唯一一次達成此壯舉的，是2002年美聯分區系列賽第3戰的奧克蘭運動家隊。