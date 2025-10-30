我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇日本二刀流球星大谷翔平於昨（29）日世界大賽第4戰面對多倫多藍鳥先發6局失4分，最終吞下敗戰，打擊端也沒有建樹3打數0安打吞下2次三振。其中大谷翔平在第7局在壘上有人的情況下退場，接替上來的牛棚也未能守住局面導致比分拉開，對此日本球評武田一浩也給出批評，表示這種調度，總教練羅伯斯（Dave Roberts）忽視了球員的心理狀態。在昨日的比賽中，大谷翔平續投7局之後接連被敲出安打，將局面變成二三壘有人，這時候道奇選擇推出班達（Anthony Banda）救火，不過未能守住，接替上來的崔南（Blake Treinen）也繼續失分，該局道奇共丟4分，成為比賽的分水嶺，也讓道奇吞敗。對於道奇當下的換投時機，日本球評武田一浩認為，這項調度忽視了球員的心理狀態。他提到，道奇是靠大谷撐起來的球隊，那個時候換投，他本人一定不服氣，從表情就看得出來。就算那局形成壘上有人，也應該讓他自己解決，不管結果如何，至少球隊士氣不會因此低落。武田一浩也分析了羅伯斯可能的考量，推測教練團或許為了保留大谷翔平在第7戰先發或後援的可能性，才提早讓他退場。強調若是基於中3天休息、為第7戰準備的安排，那還能理解，不過從比賽內容來看，自己會選擇讓大谷翔平多撐一下。武田一浩最後總結道，道奇整季以來的継投策略屢遭質疑，第4戰的失利再度凸顯調度問題，強調如果最後要輸，也該讓大谷輸，這樣全隊才能心服口服。