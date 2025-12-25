我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，在野黨提案彈劾總統賴清德。根據《震傳媒》24日公布最新民調顯示，40.1%受訪者表示認同，45.1%表示不認同，14.8%表示無意見。精神科名醫沈政男說，賴清德民調回升，但仍維持過去的基本盤，顯示過去兩年的朝野鬥爭，沒有什麼效果。沈政男指出，賴清德的滿意度走勢，主要仍與政黨支持度連動，大罷免效應退散後，支持度回落至今年上半年水準，目前約在4成左右，與《震傳媒》、《美麗島電子報》上月公布的結果相近，但距離去年就任初期的蜜月期仍有明顯差距。沈政男進一步分析，目前台灣的政黨版圖，與2024年總統大選時幾乎完全一致，藍白合計支持度大致等於或略高於綠營。雖然每月民調都有起伏，但1年多來並未出現結構性改變。他強調，真正關鍵在於中間選民，而非鐵板一塊的基本盤，因為總統滿意度與政黨支持度，終究取決於這群沒有明確政黨偏好的選民態度。針對中間選民，沈政男引述《震傳媒》民調指出，無特定政黨偏好者對賴清德的滿意度僅接近3成，不滿意度卻高達47%；《美麗島電子報》的數據更顯示，中間選民的不滿意度超過6成。他認為，這代表2028年總統選舉仍存在高度不確定性，外界認為賴清德連任機率高，多半只是直覺判斷，若回到民調數據，結果仍未定。沈政男最後指出，從包含中間選民在內的整體選票結構來看，藍白加總仍明顯大於綠營，這也反映在過去大罷免投票結果上。不過，他也坦言，總統選舉中藍白優勢可能因統獨與主權議題而縮小，但幅度難以預測。他認為，過去1年多的朝野激烈對抗，從民調結果看來幾乎都是徒勞，基本盤高度穩定，下一次選舉恐再度重演相同格局。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,077人（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。