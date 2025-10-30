我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）世界大賽進入G3到G5在道奇體育場進行比賽，這三天洛杉磯道奇主場擠入滿場球迷，G4場邊更迎來一位超級巨星好萊塢女演員席德妮·史威尼（Sydney Sweeney）。她身穿大谷翔平的道奇球衣進場觀戰，一現身就立刻引起關注。在台灣時間30日舉行的世界大賽第戰，道奇主場迎戰多倫多藍鳥。前一場比賽中，現年28歲的史威尼以丹寧短褲搭配大谷翔平1號球衣現身球場，看台上一亮眼的造型立刻被鏡頭捕捉。但可惜那一場比賽大谷先發，未能幫助球隊贏球。這位因出演《高校十八禁》（Euphoria）與《戀夏同遊》（Anyone But You）而竄紅的好萊塢新生代女星，Instagram粉絲數高達2515萬人，堪稱人氣與話題兼具。MLB官方Instagram隨後上傳她入場的影片，留言區瞬間被日本球迷洗版：「大谷在西岸的影響力真的太誇張了，簡直是日本的梅西」、「Sweeney穿著大谷的球衣觀戰，太開心了！」、「她演《戀愛假作真》超好看！」比賽當天，大谷翔平以第一棒、指定打擊身份先發，迎戰藍鳥22歲新秀投手耶薩維奇（Travis Yeasavage）。儘管現場「MVP！」呼喊聲不絕於耳，大谷仍被外角低伸卡球三振，連續十打席無安打。道奇在1局上遭對手連續兩發陽春砲陷入落後，靠著赫南德茲（Enrique Hernández）的陽春砲追回1分，但仍以1：2落後。此戰也是道奇本季最後一場主場比賽，系列戰在2勝2敗平手後，雙方將移師加拿大多倫多進行第6與第7戰，預計由山本由伸先發。Sweeney穿上大谷球衣的畫面，也成為球迷口中的「大谷效應」最新象徵。許多日本與美國媒體都以「她不是來宣傳電影，是來致敬傳奇」形容這一幕。有球迷留言寫道：「當Hollywood女神都穿上大谷球衣，你就知道他是全球巨星。」