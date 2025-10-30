我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 副市長李懷仁偕同市府同仁與少年代表們合照。（圖／高市警局少年隊提供）

高市府29日召開「高雄市政府少年輔導委員會委員及幹事會議」，由副市長李懷仁主持。此次會議為新一屆委員首次集會。李懷仁表示，少年輔導委員會是市府推動青少年犯罪防制的重要平台，透過跨領域專業整合才能更貼近少年需求、共同打造安全、健康與具成長性的優質環境。李懷仁強調，高雄市政府將持續以少年觀點為核心，整合整合跨局處資源，推動青少年輔導與犯罪防制工作，營造安全、友善且充滿希望的環境，陪伴每一位少年安心學習、健康成長、勇於築夢。會中，李懷仁除頒發聘書予新聘之專家學者、臺灣高雄少年及家事法院代表、兒少團體代表及少年代表，象徵市府對少年輔導工作的高度重視與期待外；會後李懷仁也頒發儲備少年代表完訓證書，以表達對於少年代表主動關心時事與校園議題的表現表示肯定，並勉勵儲備少年代表持續參與公共事務，勇於表達意見，讓青少年聲音成為市政政策的重要參考依據。會中，毒品防制局也針對「青少年毒品防制宣導策略與執行成果」進行專題報告，說明透過校園宣導、社區動員及多媒體推廣等多元管道，持續提升青少年對毒品危害的認識與防範意識。隨後，委員們檢視114年7月至9月期間本市少年犯罪防制工作推動情形，針對青少年偏差行為預防、校園輔導資源整合及社區支持網絡強化等面向提出具體建議。委員肯定市府跨局處合作的努力，並建議持續深化家庭教育及網絡輔導機制，以提升整體防制成效。臺灣高雄少年及家事法院庭長施旭錦於會中特別指出，實務上兒少違反《兒童及少年性剝削防制條例》第36條（違反意願偷拍兒少性影像）之案件時有發生。若行為少年已滿14歲，依法須以刑事案件處理，可能面臨入矯治學校服刑之結果。施旭錦表示，這類案件多為少年一時好玩或無知所致，並無惡意，卻須承擔沉重的法律後果，實屬得不償失，呼籲市府相關局處應加強相關法治與網路安全教育宣導，避免少年因一時輕率而悔不當初。此外，儲備少年代表提出兩項提案，分別為「如何降低青少年成為詐欺車手之機會」及「調整高中職學期週期，除18週扎實教學外，增加2至4週自主學習安排」。兩項提案展現出少年對同儕安全與自主學習議題的關注，獲得與會委員肯定與重視。