我是廣告 請繼續往下閱讀

有台中「牛郎界李到晛」之稱的李姓男子，2024年1月因不滿22歲王姓菜鳥牛郎欠下60萬元賒帳不還，竟夥同吳姓員工將王男打死。兩人事後依傷害致死罪起訴，一審法院判李姓主嫌有期徒刑12年，家屬指出，李當時曾承諾支付賠償金，才同意和解，但第一期承諾的300萬元至今未給付。李則辯稱，當初是其母親承諾賠償，後續找不到人才談不成，並向法院申請交保以籌措賠款，二審今天駁回上訴，維持原判。回顧案情，新進的王男任職期間多次同意酒客賒帳消費，前後累計下來達60萬元，成為衝突導火線，起初王男簽下6張本票、共計至540萬元做擔保，但李男為追討債務，2024年1月12日上午8點多，將王男約到店內，雙方發生口角，李男一氣之下，竟夥同另一名吳姓員工痛毆王男，王男頭部重創、失去意識躺在沙發上。李男行徑冷血，打人後竟還邀王父同桌喝酒談判，直到王父叫不醒「以為在睡覺」的兒子立即報案將他送醫治療，王男最終由於嚴重顱內出血、腦水腫以及敗血症等，昏迷5天仍宣告不治。事後李男試圖清除監視器滅證，法官依重傷害致死罪判李男12年、共犯吳男11年徒刑，李男不服上訴，二審時李男辯稱曾與家屬達成500萬元和解，由其生母擔任保證人，不過家屬反駁，直至今日，第一期承諾的300萬元至今未給付，李男則辯稱，因生母失聯，導致無法履約，並請求交保籌錢賠償。對此，二審今天駁回上訴，維持原判，本案仍可上訴。