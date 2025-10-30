我是廣告 請繼續往下閱讀

緬甸軍政府正推動被譏為「戰火中的選舉秀」，明年1月緬甸將舉行第二階段全國大選，並首度開放外媒入境採訪。親軍方政黨已提前造勢，街頭旗海飛揚、軍警重兵戒備，但在戰火延燒、反對派遭解散、民眾食不果腹的現實下，這場選舉被外界質疑只是軍方粉飾統治的政治戲碼。根據《緬甸環球新光報》報導，第二階段投票將於明年1月11日登場，涵蓋全國100個縣鎮；首階段則於12月28日舉行，涉及102個縣鎮，約占全國三分之一地區，最終開票結果預定1月底公布。官方數據顯示，目前共有57個政黨獲准參選，但最具代表性的反對黨，翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的全國民主聯盟（NLD）已在政變後遭軍方強制解散，無法參與此次大選。10月28日親軍方的「聯邦鞏固與發展黨」（USDP）率先開跑，在首都內比都舉辦大型造勢活動，為競選揭開序幕。數千名黨員和支持者齊聚現場，高舉紅綠兩色黨旗，現場還有士兵與警察巡邏戒備。國營電視台同步播出競選廣告，宣傳軍方主導的「穩定與秩序」論述。該黨仰光地區主席欽貌梭表示，基於安全考量，將僅在「能確保安全的鄉鎮」舉行活動，不會有任何街頭遊行。然而，緬甸全境仍陷於內戰與暴力對峙之中。根據聯合國人道事務協調廳（OCHA）統計，自2021年軍事政變以來，已有超過420萬人被迫流離失所，超過2萬人死於武裝衝突。軍方與民族武裝團體的戰火蔓延至若開邦、撣邦與克倫邦等地區，使得選舉根本無法在全國範圍內安全舉行。民間對這場選舉的不信任感高漲。若開邦首府實兌一名60歲男子指出，這不是一場真正的選舉，人們正為了生存而掙扎，誰還會在乎投票？另一名仰光教師則指出，軍方利用選舉「粉飾太平」，意在鞏固國際合法性，而非聽取人民的聲音。外交圈人士透露，東協已決定不派遣選舉觀察團進入緬甸。根據今年10月《東協領袖五點共識》審議結果，各國領袖重申「停止暴力、開啟包容性政治對話」應先於選舉實現。馬來西亞與印尼官員也明確表示，在軍方繼續壓制反對派與媒體自由的情況下，「任何形式的投票都缺乏民主意義」。此外，《十一媒體》（Eleven Media）報導指出，已有31個選區僅有一名候選人登記參選，根據選舉法規定，這些候選人將「自動當選」，凸顯此次選舉形同橡皮圖章。軍政府試圖藉此分階段選舉建立「合法過渡政權」的形象，以尋求解除國際制裁與外交孤立。美國與歐盟則已發出警告，若軍方繼續壓制異議人士與媒體，將考慮擴大制裁範圍。曾任聯合國緬甸特使的安德魯斯（Tom Andrews）表示，這場選舉並非民主復歸，而是軍方合法化統治的工具。真正的危機在於人民被迫在恐懼中沉默。緬甸在軍政府統治下的未來仍充滿不確定性。儘管選舉日程已定，但在槍聲未歇、監禁與流亡持續的現實裡，投票箱是否還能承載「民意」，恐怕連緬甸人民都難以相信。