我是廣告 請繼續往下閱讀

▲OpenAI的Sora 功能持續進化，現在生成出來的影像擬真度相當高。（圖／翻攝官網）

Sora 重點功能

▲OpenAI宣布Sora開放台灣用戶使用，不需要邀請碼，就能免費下載使用。（圖／翻攝官網）

CAMEOS 自己就能當主角

SORA App 使用方式

與泰國、越南並列亞洲首批推出市場；SORA由新一代影片生成模型Sora2驅動，主打使用文字圖片就能生成出高擬真效果影片，連聲音也會一起生成，也能建立自己的專屬角色。《NOWNEWS》實測目前AppStore已可見Sora頁面，登入ChatGPT帳號即可使用。Sora2今年九月初在美國與加拿大上線以來，迅速累積人氣，在五天內下載量即突破100萬次。即日起台灣iOS用戶也能免費下載使用，且無需邀請碼。Sora App是由 Sora 2 影片生成模型提供技術支援，功能如下：1.透過文字就能生成擬真度高的影片2.可重新製作其他創作者的作品並重新詮釋3.在可自訂的 Sora 動態（Sora feed）中探索最新影片4.透過 Cameos 功能進入任何場景，使用前需在 App 內錄製一次短影音與聲音，即可用以驗證身分並捕捉用戶外貌與聲音。Sora同步在台推出Cameos「角色客串」，用戶於App內錄製一次短影音與聲音進行身分驗證後，即可把自己或自創角色放進任何生成場景，且角色能被標記儲存、重複使用，製作出來的影片分享範圍可設僅限自己、互相關注或是全體。為了萬聖節，官方還釋出角色入門包。此外在安全上也有相關的具體做法，像是Sora 的動態牆設計重點在於啟發創作，而非讓人沉迷瀏覽，預設使用者看到的內容主要來自追蹤或互動過的創作者。另外，使用 Cameos 時，使用者可以完全掌控自己的肖像權。僅有用戶能決定誰可以使用其的 cameo，且可隨時撤回或移除含有其肖像的影片，且系統預設會限制青少年每日可瀏覽的生成影片數量。iPhone用戶可在App Store上直接下載SORA App，目前為iOS先行，下載後，登入ChatGPT帳號即可。：點擊「＋Create」輸入一句描述，30秒到1分鐘左右會自動生成影片。：可上傳一張照片，Sora自動生成畫面延伸與動態音效。：在動態牆上看到他人作品時點選「Remix」，可重寫提示詞或更換角色，快速二創。：錄製10秒影像＋聲音驗證，即可建立專屬角色，日後輸入「@你的角色名稱」即可自動客串影片，會成為影片主角。：完成後可一鍵分享至社群或儲存至相簿，影片會自動附上OpenAI浮水印。