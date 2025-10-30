我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今（30）日進行警消與環衛業務質詢時，市議員何文海質疑，台中文山焚化廠BOT促參案評選恐涉利益衝突與程序瑕疵，要求環保局說明清楚。何文海指出，文山焚化廠於今年9月22日進行BOT案評選，由「台泥達環文山合作聯盟」得標。然而他接獲民眾投訴，指出其中一位馬姓評審委員，竟同時擔任台灣水泥子公司「和平電力股份有限公司」的獨立董事，質疑評選結果是否涉及違法或利益迴避問題。他表示，依「甄審委員會組織及評審辦法」第9條規定，若評審委員本人或其配偶與申請廠商現有或三年內曾有雇傭、委任或代理關係，應主動辭職迴避，主辦機關也應解聘。若爆料屬實，此案評選恐怕無效，甚至可能面臨撤案風險。何文海並批評，文山焚化廠BOT案在市長盧秀燕任內「一拖再拖」，不僅未先完成環評就決定原地重建，預算更從前市長林佳龍時期規劃的約40多億元暴增至94億元，「7年任期，預算翻倍、時程延宕，還爆出評選爭議，令人質疑市府把關能力。」他強調，過去國內也曾出現評審委員事後出任得標廠商獨董，導致案件遭撤銷的前例；如今文山焚化廠案中，若評委在標案期間即與得標廠商子公司有關聯，情節更為嚴重。他要求環保局立即說明，並表示將把相關資料送交政風及法制單位釐清。對此，環保局回應，文山焚化廠為促參BOT案件，甄審委員均依據財政部促參資訊網建議名單遴選。依規定，台泥公司並非該案投標廠商，因此該委員並非投標團隊之董事，無涉利益衝突情形。且評審採合議制，由多名委員共同評分，無單一委員可影響最終結果，評分結果亦無明顯差異。環保局長陳宏益強調，整起評選程序公開透明、依法辦理。接獲廠商與民眾陳情後，環保局已主動函請主管機關財政部促參司釋疑，未來將依促參司回覆，依既有異議與申訴程序處理，確保程序正當與公信。