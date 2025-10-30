我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊在世界大賽第5戰於主場再度失利，整個系列戰情勢急轉直下。面對多倫多藍鳥隊火燙的投手群與年僅22歲的神奇右腕耶薩瓦吉（Trey Yesavage），道奇以1：6敗北，系列戰以2勝3敗落後，僅剩一線生機。在現有賽制下，25.9％這場比賽，道奇「雙刀流巨星」大谷翔平擔任先發指定打擊（DH），4打數無安打、吞下一次三振，整體狀況明顯受制。面對藍鳥王牌新秀耶薩瓦吉的強勢壓制，道奇打線在前7局僅敲出3支安打、被三振12次，唯一的得分僅來自Kiké Hernández的陽春砲，全場遭完全主導。耶薩瓦吉此戰繳出7局、1失分、12次三振的驚人表現，不僅追平世界大賽新秀歷史紀錄，更讓大谷翔平成為其封神代表作的一部分。根據美國MLB官方數據分析師Sarah Langs的統計，歷史上所有七戰四勝制的系列賽中，（68次中有46次）。然而，道奇如今落入更為不利的情境。在現行2-3-2賽制（前兩場與後兩場在主場，中間三場在客場）下，像道奇這樣「第5戰在主場落敗、接下來第6與第7戰需客場作戰」的情況，能換句話說，道奇若想在接下來於多倫多舉行的兩場比賽連勝翻盤，成功率僅約四分之一。系列戰第6戰將於10月31日（台灣時間11月1日）在藍鳥主場羅渣士中心開打。道奇必須在敵營連贏兩場才能逆轉奪冠，而藍鳥只需再下一城，就能拿下自1993年以來睽違32年的世界大賽冠軍。