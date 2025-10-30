我是廣告 請繼續往下閱讀

多倫多藍鳥菜鳥先發耶薩瓦吉（Trey Yesavage）的名字在2025年世界大賽G5再次被載入史冊！這位年僅22歲的新秀投手，今（30）日對戰洛杉磯道奇狂飆12次三振，打破了道奇名將紐康伯（Don Newcombe）於1949年創下的世界大賽新秀三振紀錄，成為歷史上第二位在世界大賽單場三振數達雙位數的新秀投手。此戰耶薩瓦吉的控球與壓制力堪稱完美，當他在第七局三振道奇打者佛里曼（Freddie Freeman）時，完成了突破新秀紀錄的那一刻，全場觀眾為之驚嘆。這個紀錄的誕生，來自於他那顆破壞力十足的變速球，讓佛里曼只能無奈揮空。這是耶薩瓦吉在本季季後賽的第二場雙位數三振比賽，前一場他已經在美聯分區賽對紐約洋基取得11次三振的表現，為他的季後賽旅程增添了不少亮點。這場比賽對耶薩瓦吉而言，不僅是刷新三振紀錄的一刻，更是他個人職業生涯的一大突破。目前他在季後賽累積34次三振，讓他超越2013年聖路易紅雀瓦卡（Michael Wacha），創下新的單季新秀季後賽三振紀錄。此外，這是耶薩瓦吉職業生涯的第8場大聯盟先發，且是季後賽生涯首度客場先發主投，但他並沒有怯場，令各隊聞風喪膽的道奇MVP打線吃足苦頭，包括大谷翔平、佛里曼和貝茲（Mookie Betts）都吞下三振。