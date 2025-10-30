美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇對戰多倫多藍鳥的世界大賽第5戰於今（30）日開打，藍鳥挾著前一場獲勝的氣勢，在首局就對道奇先發史內爾（Blake Snell）下馬威，首棒打者施耐德（Davis Schneider）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）上演背靠背開轟的戲碼，在開局就取得領先，而道奇這邊打線仍然靜悄悄，僅靠著赫南德茲（Enrique Hernández）的陽春砲得下1分，一路被耶薩瓦吉（Trey Yesavage）12k的好投壓制，終場藍鳥也以6：1獲勝，取得聽牌優勢，力拼在第6戰於主場封王。

藍鳥開局展現火燙氣勢　上演背靠背開轟

由於「春天哥」史普林格（George Springer）因為受傷缺戰，藍鳥選擇由施耐德頂替開路先鋒的角色，不過他在本場比賽上演首局首打席首球的全壘打，幫助藍鳥得分開張。

不過接著僅隔2球，小葛雷諾相中一顆內角速球，同樣也擊出了全壘打，上演背靠背戲碼，這隻全壘打也讓小葛雷諾成為大聯盟歷史單季季後賽敲出最多全壘打的加拿大籍球員。

道奇3局下赫南德茲開轟　不料下個半局史內爾又掉分

道奇開局就以0：2的落後苦苦追趕，不過3局下靠著赫南德茲的陽春砲，將比分追進到1分差。不料下個半局史內爾面對首名打者瓦修（Daulton Varsho）就被擊出三壘安打，下一棒的克萊門特也隨即補上高飛犧牲打再下一城，將比分改寫成3：1。

道奇兵敗如山倒　藍鳥後段持續得分一舉帶走勝利

7局上，道奇選擇讓史內爾續投，不過也再度讓藍鳥打線找出突破口，先是巴賈（Addison Barger）敲安上壘，接著史內爾又出現暴投，巴賈也趁機登上二壘，隨後史奈爾在解決施奈德後，道奇決定推派亨瑞硅茲（Edgardo Henriquez）救火，不料他一上場就出現保送與暴投再送藍鳥1分，接著又再被比薛特（Bo Bichette）敲安掉分，將比分改寫成5：1，道奇這才再把班達（Anthony Banda）換上來，結束藍鳥這局的攻勢。不過8局上班達續投又遭到藍鳥打線的攻勢再失1分，將比分改寫成6：1。

終場藍鳥靠著施奈德與小葛雷諾的開轟以及先發投手耶薩瓦吉主投7局送出12次三振僅失1分的好表現，就以6：1擊敗道奇，贏下這場天王山之戰率先聽牌，將於台灣時間11月1日於多倫多主場力拼主場封王。

