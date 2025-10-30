我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊在世界大賽第5戰以1：6慘敗給多倫多藍鳥，系列戰陷入2勝3敗的落後局面，距離出局僅一步之遙。藍鳥則搶下聽牌優勢，距離睽違32年的世界大賽冠軍僅差一勝。道奇隊近兩場打線陷入低潮，主砲大谷翔平連兩場、累計13打席無安打，「MVP」打線完全熄火，貝茲（Mookie Betts），貝茲更是打擊率只有1成3，成最大戰犯。道奇王牌大谷翔平此戰以第一棒、指定打擊身份先發上場，4打數掛零，分別擊出投手滾地球、三振、右外野平飛球與一壘滾地球。這是他連續兩場無安打、累積13打席無安打的低潮，季後賽打擊率降至.250。第6局他擊出時速188.8公里的強勁平飛球，被右翼手巴傑（A. Barger）飛撲接殺，最有機會形成安打的一球，就這樣慘遭對手美技給沒收。除了大谷之外，道奇隊其他球員無法正常發揮，是球隊陷入苦戰的主要原因，也進一步導致大谷根本沒有好的球路可以打。在今天比賽開打前，除了大谷之外的球員打擊率僅1成94，敲出4發全壘打，打回11分打點，上壘率2成78，長打率.299。而大谷的數據則是打擊率4成，全壘打3發，5分打點，上壘率5成91，長打率1.133。再度面對21歲的藍鳥菜鳥投手耶薩維奇（Trey Yesavage），道奇隊眾將被K得滿頭包，「MVP」打線大谷翔平、貝茲和弗里曼（Freddie Freeman）合計11打數0安打，還吞下6次三振，表現低迷。道奇在主場遭遇完敗，全場5萬2175名球迷難掩失望。調整打線，讓威爾史密斯（Will Smith）打第二棒，貝茲（Mookie Betts）調至第三棒，仍無法突破耶薩維奇的壓制。本屆世界大賽至今，貝茲23打數僅有3安打，打擊率只有1成3出頭，被三振了5次之多。相較於這兩戰之前虎虎生風的大谷，以及G3有再見轟的弗里曼，他幾乎沒太多發揮，讓人失望。比賽於台灣時間30日在洛杉磯道奇球場進行，道奇先發左投史奈爾（Blake Snell）僅用三球就遭到重擊——首名打者施耐德（Davis Schneider）將速球轟出左外野，隨後小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）又在第二球再度開轟，成為世界大賽史上首見的開局連兩發全壘打，道奇一局就陷入0：2落後。3局下，道奇由赫南德茲（Enrique Hernández）掃出陽春砲追回1分，但藍鳥新人投手耶薩維奇此役表現宛如神助，投7局飆出12次三振無保送，完全封鎖道奇打線。道奇在第七局再度上演劇場，當時史奈爾投至第116球，仍被續留場上。結果他與接替的恩里克斯（Edgardo Enriquez）先後出現三次暴投，讓藍鳥再添2分。根據統計機構Opta Stats，這是世界大賽史上首度出現單局三暴投的球隊，道奇投手群再度崩盤，羅伯茲教頭臉色鐵青。系列賽將移師加拿大多倫多，於台灣時間11月1日進行第6戰。道奇將派出狀態火熱的山本由伸先發，對決藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）。山本前兩場皆完投勝，這次將背負全隊希望，力拚將戰線延長至第7戰。