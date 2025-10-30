▲四張犁國小師生搶先體驗草地閱讀野餐時光(圖／民政局提供2025.10.30)

「2025台中市民野餐日」將於11月2日全市29區同步登場！北屯區四張犁公園打造「椪柑親子嘉年華」，結合紙風車劇團、草地閱讀、食農體驗與親子互動，邀市民在秋日暖陽下共享野餐與閱讀樂趣。台中市民政局攜手北屯區公所，提前曝光四張犁公園北屯場亮點。民政局長吳世瑋表示，今年以「草地閱讀」為主題，現場結合紙風車劇團經典兒童劇「深海魚劇場」、黃文龍爵士樂團、加一吉他、小丑氣球派對及故事志工輪番表演，營造書香與歡笑交織的假日氛圍。吳世瑋提到，北屯場活動規劃多元主題區，包括「秋日打卡美景區」、「草地閱讀區」與「圖書交換區」。打卡美景區以繽紛花卉與當季大坑椪柑打造拍照熱點；草地閱讀區提供多樣閱讀體驗與親子互動遊戲；圖書交換區鼓勵民眾自由分享書香，四張犁圖書館也將提供「貓貓蟲咖波」聯名限定借閱證。此外，活動結合食農教育推出「百變柑橘的一生」闖關遊戲、快問快答與手作體驗，還有北屯吉祥物「椪柑猴・一橘棒」與孩子互動，寓教於樂。市府也設置食農市集，推廣北屯區優質椪柑產品。北屯區長陳宗祈提醒，民眾可多搭乘公車（台中客運14、28、仁友105路）或捷運至「文心崇德站」轉乘前往；自行開車者，周邊亦有停車空間，建議提早出門。北屯區公所說，已完成早鳥報名者可於活動當日上午10至11時，憑報名確認郵件與身分證至服務台領取限量「野餐摺疊椅」。現場完成闖關活動，也可兌換新鮮柑橘、柑橘蛋糕及野餐好禮。