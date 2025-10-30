我是廣告 請繼續往下閱讀

新北重機騎士眾多，重機與汽車爭停車格問題，對此新北市交通局從今年8月起開辦重機可停一般停車格，有效減少9.4%重機停汽車格，並計劃在明年1月才進行全市試辦，對此議員黃淑君認為數據顯示成效良好，應盡速於11月起全市試辦。黃淑君說，黃、紅牌重機不能停放白牌機車格，僅准許停放汽車格位，一台機車停放汽車位被民眾批評腦殘，汽車駕駛人也無奈已經一格難求，又開放重機搶位，更是雪上加霜。新北市交通局今年8月起在板橋及新店試辦重機可停放路邊機車格，預計試辦半年，目前成效顯示重機停放汽車格已減少9.4%、路邊收費機車格每日約有8.3輛重機停放，交通局認為民眾多支持重機停放機車格，但仍有部分民眾有疑慮，因此仍須審慎評估是否擴大辦理。黃淑君今於市政總質詢時表示，目前數據顯示試辦成效良好，交通局應該立即全市試辦重機停放路邊機車格，以免全台灣都開放停放後，反而新北又慢半拍。新北市長侯友宜表示，重機可停放路邊機車格交通局需要專業評估，交通局回應是滿意度9成，現在願意做重機停放機車車格的準備工作。交通局長鍾鳴時也說，試辦時間能縮短會盡量縮短。黃淑君說，目前開放重機可上快速道路，新北市擁有台64、台65等眾多快速道路，重機騎士因此在新北市相當多，數據顯示重機停放路邊機車格是正向回饋，要求交通局提前至11月開始做全新北市的重機可停放路邊機車格試辦計畫。