★【2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE> 】TAIPEI

▲演出日期：2026.1.17 台北小巨蛋

▲售票時間：2025.11.30 (日) 上午11:30 啟售

▲售票系統：klook 官網

▲票價：6800、5800、4800、3800、2800

※身障優惠票：3400、2900