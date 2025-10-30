我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府勞工局舉辦快門下的小說之眼職人書寫技藝工作坊與文學創作頒獎活動，由勞工教育生活中心主任林晏瑩(前排中)主持。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲勞工教育生活中心主任林晏瑩(右)頒獎給獲獎作者，以資鼓勵。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局勞工教育生活中心於今(30)日，在該中心勞工博物館，舉辦快門下的小說之眼職人書寫技藝工作坊與文學創作頒獎活動，期結合城市與歷史，培育學員以勞動影像為基底，展現多元書寫技藝。高雄市政府勞工局勞工教育生活中心快門下的小說之眼職人書寫技藝工作坊與文學創作頒獎活動，是由勞工教育生活中心主任林晏瑩主持，有獲獎作者及民眾與會。高雄市政府勞工局勞工教育生活中心主任林晏瑩表示，該中心與高雄文學館合作，舉辦快門下的小說之眼職人書寫技藝工作坊與文學創作活動，以培育學員以勞動影像為基底，結合城市與歷史，展現多元書寫技藝，學員發表的作品，經評選結果，共評選3名優選與1名評審特別獎，並頒獎表揚，以資鼓勵。林晏瑩說，經評選3名優選，其作品為大圓水桶高高掛作品，以多重視角描寫勞動者身心創傷與階層矛盾；乙炔與火焰作品，聚焦高雄拆船產業，結合產業史與故事張力；煙囪作品，以台語書寫結合田野觀察，刻畫中都磚窯工人的生命史，而評審特別獎為尚未顯影作品，則以靈媒與攝影為線索，融入大林蒲議題及高雄在地工業地景，展現奇幻與現實並陳的敘事魅力。林晏瑩指出，創作者以勞動攝影史料為靈感素材，透過小說轉化影像與時代記憶，展現出勞動文學的多樣創意與深刻觀點，為推廣民眾透過閱讀認識並理解更多的勞動故事，勞工教育生活中心勞工博物館將整理此次得獎優選作品，輯錄成2025職人書寫技藝文學獎作品集，預計於今(114)年年底前出版，並將開放民眾到勞工博物館(前金區中正四路261號)及高雄文學館(前金區民生二路39號)免費索取，期望讓更多讀者透過文學作品，重新感受勞動的力量與城市的記憶。