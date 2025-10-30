我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮堰塞湖洪災造成死傷，除了各地「鏟子超人」以外，還有國軍、救災人員等人都投入救援，花蓮縣議員胡仁順，在縣府提出的災害準備金動支案件彙整表上，其中發現有一項「馬太鞍堰塞湖災害，一般救災工作相關人員便當餐盒等」，28天救災便當支出花費將近一億元，他質疑是不是太誇張了。胡仁順臉書發文酸「原來縣府救災便當吃了近億元！」，他表示31號要召開議會定期會，看到資料非常驚嚇，「10月22日決標的緊急採購便當費，9月23日到10月7日共15天是花了1560萬元，每天平均採購1萬400個便當，當時縣府表示這包括國軍、救災人員、災民、志工們，我覺得是合理的。」不過胡仁順發現疑點，「現在我看到的是，截至10月20日共28天，縣府花了災準金9166萬7040元在救災工作相關人員便當餐盒等。若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當，每日平均超過3萬2千個便當。以目前縣府公布過的數據，連假時一餐2.5萬個是最多的，平日約8000個。在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為什麼會買到每天超過3萬2千個便當、花費近億元？」另外胡仁順也對災民補助金額提出質疑，縣府慰問金每戶發放5萬元，其中包括縣府1萬元加捐款專戶4萬元，但縣府災準金動用了2億8千萬元，以目前公布的災戶3325戶來算，平均每戶8萬4千多元，縣府捐款專戶也提撥了2億1千萬元，平均每戶6萬5735元，胡仁順說就問「錢呢?誰有拿到這麼多?」災後重建每一分錢，都要花在刀口上，後續金流與細節，有待縣府說明。