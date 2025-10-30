我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電30日盤中股價創下1520元新高紀錄後，終場雖然收平盤，但盤後鉅額交易再創驚人紀錄，衝上1649.25元，相較今日收盤價1505元，價差144.25元，上檔仍有9.5%漲幅。台積電近期頻頻出現「仙人指路」，台積電身為權王對加權指數影響最大，如果以今日鉅額交易換算台股點位，每漲跌1元約影響大盤7.67點，則換算144元價差，約有1100點空間，以今日台股28287.53點換算，大盤將上攻29300點。台積電今日包括30張成交價落在1649.25元的天價，總共有9筆鉅額交易，價位落在1499.91元至1649.25元區間。成交張數最多的為285張、落在1510.97元的配對交易。不過台積電現貨，法人今日同步站在賣方，外資轉賣1913張，投信也轉賣171張，自營商自行買賣出脫65張、避險出脫13張，三大法人總計賣超2162張。其他盤後鉅額交易的權值股包括台達電、鴻海、聯發科等。