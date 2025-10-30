我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨正國會林佳龍、王義川、卓冠廷等人，29日晚間發文，支持有爭議的立委林岱樺參選高雄市長，這波派系串連力挺卻引發爭議，準備投入明年台北市議員選舉的名嘴溫朗東坦言「想來想去，還是過不了自己這關。我只能退出。」貼文一出，遭到國民黨立委徐巧芯狠酸應該要「有屎有終」。事實上，兩人早有恩怨，徐巧芯去年指控，溫朗東為了逃兵「把地上草塞進嘴巴吃」、「隨地便溺」等，被溫朗東提告加重誹謗及違反個資法，北檢裁定不起訴，原因為徐巧芯已盡查證義務，溫朗東提再議，遭高等檢察署駁回，最終確定不起訴。溫朗東在貼文表示「我只能退出派系，退出選舉。」他指出，自己尊重派系內部共識，但無法為了政治選舉，而違背個人價值與判斷，未跟進民進黨正國會這波聲援挺林岱樺，決定逆風退出，徐巧芯逮到機會在Threads發文「不是啊，做人做事應該要有屎有終欸」，溫朗東退出派系、選舉，被徐巧芯拿來開酸，不難讓人把先前的恩怨聯想在一起。