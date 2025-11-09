我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾近年愈來愈注重外表與形象，使美白牙膏成為熱門商品。食藥署提醒，這類產品只能改善外部染色，不少人追求「愈白愈好」，結果反而可能磨損琺瑯質，得不償失。中華民國牙醫師公會全國聯合會黃茂栓指出，美白牙膏可分成物理性、化學性2大類，前者多含有矽酸氫鈉、碳酸鈣等微細顆粒，利用刷牙時的拋光作用，可去除牙齒表面茶垢、咖啡漬或煙垢；化學性牙膏則含過氧化氫等成分，可分解牙齒表面的有機色素分子，使色澤變淡。某些產品同時結合2種方式，以增強潔白效果。黃茂栓表示，選購美白牙膏應留意「研磨力」指標，若研磨力過高，雖能短期見效，卻恐造成琺瑯質磨損、牙本質外露，導致牙齒敏感或表面粗糙；若長期使用研磨性過強的產品，反可能使牙齒再次染色。故建議避免長期使用，以免適得其反。此外，黃茂栓強調，美白牙膏僅適用於輕度外部染色，例如因飲食、茶或咖啡造成的牙漬，若牙齒變色源於藥物副作用，或牙髓病變，或年齡老化等因素，則效果有限，應尋求牙醫師診治。黃茂栓也提醒，若牙齦敏感、琺瑯質受損、配戴矯正器，或屬於兒童、孕婦等族群，都不建議使用磨耗力較強的產品，使用前應諮詢牙醫師。針對美白牙膏效果，黃茂栓說明，多數人使用後2~4週可見初步變化，但多為恢復原有自然色澤，並非真的「變白」，若頻繁使用或選錯產品，可能「愈刷愈黃」，建議交替使用一般牙膏與美白牙膏，並選擇顆粒細緻、抗敏且研磨力較低的配方，若出現牙齒敏感或變色加劇，應立即停用並就醫。