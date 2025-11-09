我是廣告 請繼續往下閱讀

一名68歲女性長年受左腳拇指外翻困擾，最近變形加劇，第二腳趾被擠壓翹起，腳底繭厚且疼痛難耐，到醫院檢查，經診斷為拇指外翻合併第二腳趾爪狀交叉趾與蹠痛，經微創截骨與矯正手術治療，術後立刻可下床，隔天出院，一個月後行走自如，從此擺脫多年不適。中國醫藥大學新竹附設醫院骨科主治醫師楊子正表示，腳趾變形是常見足部問題，多由蹠骨關節不穩所致，原因包括拇指外翻擠壓、長期穿高跟鞋、腳趾過長、發炎性疾病、神經問題或遺傳等，早期可能僅有輕微歪斜或壓迫感，若未治療，趾骨變形會逐漸惡化，甚至導致關節脫臼與持續性疼痛。楊子正指出，這類變形常伴隨腳底厚繭，因關節彎曲造成受力不均，走路或穿鞋都會痛，但常有患者誤以為是雞眼，自行以剪刀修剪，不僅無效，還可能造成更劇烈疼痛，或傷口感染。此外，楊子正說，拇指外翻若合併第二腳趾變形，治療時需同時矯正，避免相互牽引導致復發，而現行手術以「蹠骨縮短」技術搭配軟組織重建為主，能重新調整足部受力，減輕疼痛並恢復活動度，嚴重者需較多調整，軟組織則可能採韌帶修補或肌腱轉位等方式。楊子正補充，相關手術時間約半小時，當天即可下床行走，無需石膏固定，術後配合關節活動復健，可加速恢復並減少沾黏；根據臨床觀察，多數病人於術後3至4週能恢復正常行走與穿鞋，外觀及功能皆顯著改善。楊子正提醒，民眾不宜輕忽長期腳趾變形與腳底疼痛，尤其中高齡族群，若發現鞋內磨痛或反覆長繭，應及早就醫，透過影像檢查與步態分析，可加速釐清病因，進而選擇保守或手術治療，才能真正提高生活品質。