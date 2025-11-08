我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阮經天與許瑋甯（如圖）2007年在墾丁被拍到互擦防曬，戀情因此曝光。（圖／三立提供）

以電影《艋舺》拿下金馬影帝的藝人阮經天今（8）日迎來43歲了！他在2002年先以模特兒出道，後來憑電視劇《綠光森林》、《命中注定我愛你》走紅，近年主演電影《周處除三害》再入圍金馬，演技實力穩如泰山。上個月阮經天被爆熱戀小20歲中國富家千金，也讓人回想起他當年與許瑋甯8年的情史。2014年，阮經天上綜藝節目《康熙來了》時，還被主持人小S追問有沒有要娶許瑋甯，他當時表示會娶，外界一度以為喜事將近，但隨後又傳出他劈腿消息，讓雙方感情承受感情考驗。2007年夏天，阮經天和許瑋甯被拍到在墾丁海邊互擦防曬，舉止超親密，戀情就這樣被公開。當時兩人同屬凱渥經紀公司，一個帥氣有型、一個氣質清新，也被視為最般配的明星情侶之一，交往期間，許瑋甯更一路陪著阮經天事業起飛。2010年，阮經天靠著電影《艋舺》成功拿下金馬影帝，風光無限；當時許瑋甯甚至開心放話，表示只要阮經天得獎，想要什麼都給他，滿滿支持感動不少粉絲。結果阮經天真的得獎了，只是上台領獎時，感謝了導演鈕承澤、兄弟、家人，卻唯獨沒提到願意給他一切的許瑋甯。時間走到2014年，阮經天被爆出打算結婚的念頭，當時他曾在活動上大方對許瑋甯喊話，說會給她一個承諾，還表示生寶寶的話想要1男1女；甚至流出阮經天在紐約浪漫求婚成功的消息。不過，後來阮經天上綜藝節目《康熙來了》時親自澄清沒求婚這回事，當時主持人小S也追問：「你到底有沒有要娶她？」阮經天則回：「我會啦」，大家都以為好事將近，只是話說得甜蜜，現實卻充滿變數，阮經天陸續被爆與周冬雨、甚至中國一位已婚H姓女星傳出緋聞，讓關係陷入信任考驗。當時許瑋甯被問到阮經天的隔空告白時，她則淡淡回：「再怎麼快，今年應該也來不及」，還說他那句承諾只是電影台詞，並坦言兩人在一起那麼久，不差那張紙，語氣雖輕，但據悉許瑋甯一直認為阮經天是能共度一生的對象，可惜對方性格飄忽不定、爭吵漸多，最終她搬出兩人在民生社區的愛巢，為8年情劃下句點。多年後，許瑋甯拍電影《當男人戀愛時》與邱澤擦出愛火，並在2021年登記結婚，重新展開人生新篇章，當時阮經天也透過公司表示祝福，為這段愛情長跑留下最後的溫柔。11月8日的壽星不只有阮經天！還有台灣歌手崔苔菁、台灣演員陳亞蘭、台灣團體大嘴巴成員千田愛紗、台灣演員梁凱莉、中國男團TFBOYS成員王源，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！