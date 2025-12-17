洛杉磯道奇是否有機會迎回昔日奪冠功臣？美國媒體《ClutchPoints》近日拋出一項震撼聯盟的交易構想，指出道奇可望透過交易，從德州遊騎兵換回聯盟頂級游擊手柯瑞·席格（Corey Seager），引發外界高度討論。
席格曾為道奇立下汗馬功勞
現年31歲的席格，本季出賽102場，繳出打擊率.271、21支全壘打、50分打點、OPS .860的成績，生涯累積221轟，長年被視為大聯盟最具影響力的游擊手之一。席格在道奇時期於2016年勇奪新人王與銀棒獎，並在2020年國聯冠軍賽與世界大賽雙雙拿下MVP，是道奇近代隊史最具代表性的球星之一。
席格於2021年休賽季以10年3億2,500萬美元的超級合約轉戰遊騎兵，合約將一路延續至2031年。不過《ClutchPoints》指出，道奇「仍有機會迎回這位被譽為球團史上最高天賦之一的游擊手」，並認為這樣的交易有望為球隊再次衝擊世界大賽注入強大動能。
「3換1」交易構想曝光 年輕戰力成關鍵籌碼
報導進一步分析，若道奇能提出「具即戰力球員加上兩名潛力新秀」的策略性包裹，或許有機會說服遊騎兵放手這位招牌球星。美媒點名道奇可能的交換籌碼，包括帕赫斯（Andy Pages）、德保拉（Jose De Paula）以及莫拉雷斯（Emil Morales）三名年輕野手，形成一筆「3換1」的交易提案。
文章指出，這筆交易「不會過度犧牲道奇名單的整體彈性，卻能帶來極高價值」。其中，帕赫斯被評價為已具實績的年輕外野手，正值生涯上升期，兼具長打火力與防守潛力，並且曾在2025年世界大賽舞台證明自己的能力，有望成為遊騎兵重建過程中的重要拼圖。
至於德保拉與莫拉雷斯，則被視為道奇體系中極具天賦的潛力新秀，能即刻為遊騎兵農場系統補充深度與未來性。
消息來源：ClutchPoints
