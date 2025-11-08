雙11購物節「買一送一」速食優惠11家！必勝客披薩11元、肯德基蛋撻11元、麥當勞漢堡、薯條「50元有找」，拿坡里大披薩、6塊炸雞199元！三商炸雞買5送5、漢堡王雙堡111元、摩斯漢堡11元大冰紅茶、繼光香香雞11元地瓜球、bb.q CHICKEN+1元多一件、頂呱呱雙11狂炸桶、福勝亭截圖優惠懶人包。
麥當勞：買一送一！漢堡、薯條「50元有找」歲末雙享祭優惠券
麥當勞表示，響應全民普發一萬及雙11購物節，即日起至12月9日（或售完為止），加碼推出「歲末雙享祭」四大好康優惠（電子優惠券點此看）：
◾️「七大飲品買一送一」最便宜19元起：焦糖奶茶（冰）、金選美式（熱/冰）、可口可樂（中杯）、零卡可口可樂（中杯）、雪碧（中杯）、檸檬風味紅茶（中杯）均享買一送一優惠。
◾️「早安雙享59元起」平均29.5元起：兩件「薯餅」59元、兩件「豬肉滿福堡」69元、兩件「現烤焙果」89元、兩件「6塊麥克雞塊」99元。
◾️「經典雙享99元起」每件50元有找：麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊皆享「兩件99元」優惠價；兩件「四盎司牛肉堡」149元。
◾️「雙人雙享209元起」每人104.5元：指定雙主餐搭配4塊麥克鷄塊、中薯、2杯38元飲品，只要209元起。
提醒大家，雙享優惠限同品項，不可混搭不同品項使用；麥脆雞腿2塊99元優惠限同口味，部位恕不指定、更換。
◾️「歡樂送優惠」同享每件19元起：歡樂送專屬「歲末雙享祭專區」11月5日起至12月9日（或售完為止），除「飲品買一送一」、「早餐雙享59元起」、「經典雙享99元起」同享部份優惠，還有歡樂送專屬「雙人雙享餐」319元起，爽吃指定雙主餐搭配6塊麥克雞塊、大薯及2杯38元飲品。
必勝客：雙11買一送一！個人披薩11元、小披薩111元、大披薩199元
必勝客表示，雙11副食雞軟骨、玉米濃湯「買一送一」，最低只要49元起，個人披薩激省餐111元，外帶限定口味13吋大披薩升級薄脆餅皮「四小福＋日式照燒雞」、「四小福＋熱帶鳳梨海鮮總匯」、「義式培根黃金薯」均一價199元。
還可使用「PK雙饗卡APP」開搶必勝客雙11超值神券！11月7日、11月11日、11月14日限時四天早上10點準時開搶：
◾️11元「指定口味6吋鬆厚個人披薩」（最高原價120元）、111元「9吋鬆厚披薩」（最高原價430元）、「一公尺派對盒」下殺6折1,311元（原價2,199元）、「火山拼盤餐」57折999起（原價1750元）。
◾️登入PK APP免費送優惠券！10月28日至12月1日，天天打開PK APP領優惠券，外帶「大披薩套餐買1送3」、卡滋餅66折等。
肯德基：雙11「買一送一」11大優惠代碼！蛋撻11元、炸雞桶299元
肯德基表示，雙11購物節「買一送一」，即日起至11月17日：
◾️50478「咔啦脆雞 x 6＋百事可樂(中) x 2」特價299元（原價502元）外送適用
◾️40648「香酥脆薯(大)買一送一」特價66元（原價132元）
◾️50438「鱈魚圈圈買一送一」特價59元（原價118元）外送適用
◾️40593「玉米濃湯(大)買一送一」特價52元（原價104元）
◾️40634「冰心蛋撻風味冰淇淋買一送一」特價59元（原價118元）
◾️40457「4塊上校雞塊買一送一」特價49元（原價98元）
◾️40627「咔啦雞腿堡＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」特價111元（原價175元）
◾️40690「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻」特價111元（原價189元）
◾️40682「咔啦脆雞 x 2＋點心盒F(香酥脆薯(小)+原味蛋撻)＋百事可樂(中)＋吮指嫩雞蛋堡」特價189元（原價323元）
◾️40691「咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋百事可樂(中)＋吮指嫩雞蛋堡」特價179元（原價276元）
◾️50477「8塊上校雞＋原味蛋撻 x 12」特價399元（原價662元）
還可使用「PK雙饗卡APP」開搶肯德基 雙11超值神券！11月7日、11月11日、11月14日早上10點準時開搶：
◾️「原味蛋撻」11元（原價47元）、肯德基「青花椒咔啦雞腿堡XL餐」／「青花椒香麻脆雞XL餐」111元（最高原價253元）。
◾️登入PK APP免費送優惠券！10月28日至12月1日，天天打開PK APP領優惠券，脆薯買一送一、雙色轉轉QQ球買一送一、獨享雙雞餐139元（原價222元）。
拿坡里：雙11大披薩、6塊炸雞199元！
拿坡里雙11年終最強，11月6日至11月23日，外帶大披薩不限口味特價199元（原價390元），還可以+100元升級新品披薩；6塊炸雞（或烤雞）也199元（原價390元），或+30元升級「咔滋雞腿桶」。
提醒大家，外帶、內用均享優惠，外送恕不適用；雞肉部位恕不能挑選；西湖店不適用此優惠。
頂呱呱：買一送一！雙11狂炸桶優惠
頂呱呱表示，雙11優惠11月7日至11月16日，「地瓜薯條買一送一」65元、「波浪薯條買一送一」，「辣味雞翅買2送1」特價118元（原價177元）；「雙11狂炸桶」開吃「原味雞腿3隻＋原味炸雞3塊＋呱呱包2顆＋可口可樂1.25L乙瓶」特價449元（原價554元），而且原味炸雞每塊可+4元升級辣味炸雞。
三商炸雞：雙11炸雞「買5送5」
三商炸雞表示，即日起至11月12日，內用或外帶炸雞「買5送5」，買5隻酷樂雞腿桶「免費贈送5塊義式腿排桶」特價349元（原價675元，酷樂雞腿、義式腿排均可選擇原味或辣味）；「10隻青花椒脆皮二節翅」特價99元（原價200元）；單筆消費每滿448元送「煉乳銀絲卷」一份（價值89元，外送不適用）優惠一起吃。
漢堡王：雙11買一送一！雙堡111元起
漢堡王表示，雙11優惠開吃，11月7日至11月20日，「地瓜薯條買一送一」69元、「西部小華堡買一送一」109元；111元「火烤雙堡」爽吃火烤雞腿培根堡＋田園烤牛堡、199元「超值雙堡配」則有雙層華堡（原味／辣味）＋美式花生雙層脆雞堡。
摩斯漢堡：雙11買一送一！冰紅茶11元、套餐79元起
摩斯漢堡表示，雙11購物節三大優惠：
◾️買一送一蒟蒻禮盒優惠！即日起至11月30日，網路商城限定優惠，摩斯蒟蒻禮盒「買一送一」2箱600元起，3箱900元還享免運宅配送到家。
◾️冰紅茶11元多一杯！即日起至11月15日，香吉士／哈密瓜蘇打 任選「+11元多一杯」；11月9日至11月11日，買薯條「+11元多一杯」大杯冰紅茶。活動僅限單點，不可與套餐優惠併用。
◾️「珍珠堡＋冰紅茶」79元起套餐優惠！即日起至11月15日，摩斯漢堡感恩回饋，「玉子珍珠堡＋冰紅茶L」79元（原價95元）、「芭樂檸檬蒟蒻＋任一口味蒟蒻」2杯49元（原價85元起）；11月16日至11月30日，「超級大麥海洋珍珠堡＋冰紅茶L」99元（原價125元）；即日起至11月30日，「抹茶紅豆米派＋冰紅茶L」69元（原價85元）。冰紅茶可加價升級指定MOS Café飲品。
繼光香香雞：雙11買一送一！11元地瓜球
繼光香香雞表示，雙11優惠11月7日至11月16日連續10天，消費滿111元可享：
◾️11元多一件！甜心地瓜球或卡滋脆餅。
◾️買一送一！田字薯餅或原味甜不辣。
《繼光香香雞X坂本日常》心動套裝組合，限時加111元「多一件」。外送平台Foodpanda即日起至12月31日，單筆消費滿400元即可享全品項65折，每單折扣金最高達140元。提醒大家， 西門、環板、巨城、大江、中和、台中三井、南紡、南港、動物園、北泰安、麗寶、桃園機場二航管制區內等門市不參與。
bb.q CHICKEN：雙11「1元多1件、第二件半價」韓式炸雞六週年慶
韓式炸雞bb.q CHICKEN表示，六週年慶適逢雙11，即日起至11月30日，平日去骨炸雞雙拼餐「+1元多1件」、假日「第二件半價」。
炸年糕、炸地瓜薯條、炸薯條、百事可樂、七喜也都「+1元多1件」，還有去骨炸雞雙拼「免費送88元炸物」、半雞拼盤「免費送煉乳哆波吉」，及6款單人獨享餐與多人共享餐等超值優惠。
福勝亭：雙11「截圖優惠」！開運豬排定食今起連吃9天
雙11狂歡季，福勝亭表示，11月4日至11月12日連續9天，到店出示此活動截圖即享限定優惠！定食爽吃白飯、味噌湯、日式醬菜、蒟蒻飲（口味隨機）。
單人套餐「開運豬排定食＋芝麻牛蒡」199元（原價265元）、雙人套餐「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋和風豆腐＋飲料 x 2」399元（原價565元）。
提醒大家，餐點圖片僅供參考；活動限內用/外帶；外送不適用；此活動不可與其他門市優惠合併使用。
資料來源：必勝客、肯德基、麥當勞、拿坡里、三商炸雞、漢堡王、摩斯漢堡、繼光香香雞、bb.q CHICKEN、頂呱呱、福勝亭
