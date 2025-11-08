我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞：買一送一！漢堡、薯條「50元有找」歲末雙享祭優惠券

最便宜19元起

平均29.5元起

每件50元有找

每人104.5元

同享每件19元起

必勝客：雙11買一送一！個人披薩11元、小披薩111元、大披薩199元

還可使用「PK雙饗卡APP」開搶必勝客雙11超值神券！

▲肯德基雙11優惠蛋撻11元。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基：雙11「買一送一」11大優惠代碼！蛋撻11元、炸雞桶299元

還可使用「PK雙饗卡APP」開搶肯德基 雙11超值神券！

拿坡里：雙11大披薩、6塊炸雞199元！

頂呱呱：買一送一！雙11狂炸桶優惠

三商炸雞：雙11炸雞「買5送5」

▲漢堡王雙11買一送一！雙堡111元起。（圖／記者蕭涵云）

漢堡王：雙11買一送一！雙堡111元起

摩斯漢堡：雙11買一送一！冰紅茶11元、套餐79元起

買一送一蒟蒻禮盒優惠！

冰紅茶11元多一杯！

「珍珠堡＋冰紅茶」79元起套餐優惠！

繼光香香雞：雙11買一送一！11元地瓜球

bb.q CHICKEN：雙11「1元多1件、第二件半價」韓式炸雞六週年慶

▲雙11福勝亭開運豬排定食「憑截圖享優惠」，這張圖片快存下吃9天。（圖／翻攝自福勝亭FB）

福勝亭：雙11「截圖優惠」！開運豬排定食今起連吃9天