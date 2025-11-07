《紐約郵報》爆料指出，紐約洋基隊在山本由伸的爭奪戰中從一開始就註定沒有勝算。山本在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）世界大賽的精采表現，讓不少人又談論起當年這場「搶人大戰」，雖然洋基球團誠意十足地開出3億美元報價，但消息人士透露，山本早已傾向加盟西岸球隊，而擁有大谷翔平與雄厚財力的洛杉磯道奇，才是他心中唯一的目的地。
山本由伸更想留西岸 道奇有天然優勢
若算上去年的表現，山本由伸目前在世界大賽4勝0敗，防禦率僅有1.13，這樣的季後賽演出，一定讓許多洋基球迷捶胸頓足，相當遺憾。不過根據紐約當地媒體報導，洋基球團其實也無能為力。
根據《紐約郵報》知名記者Jon Heyman的說法：「洋基與大都會什麼都做不了，當道奇加入競標並開出高價後，結果就已經決定。山本從談判初期就表明，若金額相近，他想待在西岸。」
洋基隊原被認為是山本由伸最積極的追求者之一。球團從早期就在日本多次派出球探觀察，並最終提出3億美元（約新台幣97億元）的報價，甚至設計了更高年均薪與彈性跳脫條款。然而，道奇最終開出3億2500萬美元合約，並且陣中已有偶像級的大谷翔平，這兩點讓山本最終做出明確選擇。
洋基再加碼也沒用 山本想待在西岸和大谷聯手
球團老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）事後也坦言，球隊拒絕超越這個價碼的原因在於「不希望讓山本的合約高於王牌柯爾（Gerrit Cole）的3億2400萬美元」，並強調：「3億美元已經是非常、非常慷慨的報價。」
但根據《紐約郵報》的分析，即便洋基願意再加碼5000萬至7500萬美元，也未必能改變結果。報導指出：「山本一直希望能與大谷翔平並肩作戰，且更傾向溫暖的西岸生活。即使洋基開出相同條件，他也可能仍會選擇道奇。」山本在加盟道奇後證明了球團的眼光正確，今年山本在第6戰與第7戰連續登板奪勝，成為道奇連霸最大功臣。
對洋基球迷而言，山本的表現確實令人心痛，但《紐約郵報》總結道：「這從來就不是錢的問題，也不是管理層的錯。只要道奇參與競標，山本由伸就不可能來紐約。」
消息來源：Yanks Go Yard
