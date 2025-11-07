我是廣告 請繼續往下閱讀

▲外送工會近年持續會自身權益進行抗爭，外送專法已經進入審議階段，讓權益更能有明確的規範。（圖／NOWnews資料照片）

外送專法三大重點

1. 薪資報酬：每單「基本費下限」

2. 保險保障：職災險由平台投保

3. 停權與申訴機制透明化

專法過，外送漲？工會：需訂定運價上限

平台業內人士直言：專法過了，倒霉的就是消費者

iChef：專法有必要，報酬高低成為影響訂單關鍵

立法院近期審議《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法），草案版本眾多，可以知道對於外送員的報酬會更有保障，對於消費者來說，之後對外送會變貴嗎？全國外送產業工會理事長陳昱安接受《NOWNEWS》採訪時強調，專法是希望外送平台針對外送員的「薪資報酬、保險保障、工作權」來進行規範，同時由交通部針對平台訂出的「運價上限」，而所謂的運價是指針對消費者收取的外送費、服務費、包裝費等。陳昱安提到當有了運價上限，可避免平台任意收取費用。外送專法看似和消費者無關，但在沒有明確的制定法規的情況底下，多出來的成本可能到最後消費者會成為冤大頭。目前外送專法草案就有10多種版本，但主要訴求不脫離三個大重點：薪資報酬、保險保障、工作權包含停權與申訴。陳昱安解釋，這個費用是指平台給外送員報酬，不等同於消費者看到的「運費」。舉例來說，民眾支付19元運費，但外送運費等同於收到19元。訂出「每單基本費下限」是類似計程車的「起跳價」概念，保障外送員接單的基本費用。目前草案外送員每單基本費下限定在基本時薪的三分之一，大約落在65元左右。外送員的風險高，陳昱安提到，專法內希望職災保險應由平台負責投保，共同分攤保險負擔，因職災險本身費率相對不高，若由外送員自行投保，1天保費約僅1～3元。若交由平台統一投保，對平台而言仍屬可負擔範圍，發生時有基本保障。最後就是「透明化」的部分，陳昱安提到，長期以來平台給外送員的薪資、報酬，還有停權、申訴等機制都不夠透明，都由平台單方面決定停權與否，對於外送員的工作權利有很大的不確定性，專法希望讓薪資停權標準、流程與申訴制度更加透明。關於專法，陳昱安認為通過機率相當高。對消費者來說會是「專法過，外送漲」的情況嗎？陳昱安提到，，才有可能會被平台給操作。他解釋，所謂的運價不是民眾支付給消費者的運費，可以當成是外送平台向消費者收取的外送費、服務費、包裝費等。勞動部草案負責訂出給外送員每單基本費下限，交通部負責的則是平台向消費者收取的外送運價上限，也就是最高可以跟消費者收多少外送費，藉此避免平台巧立名目加收費用。他說，交通部預計在11月提出運價方案，目前討論方向運價上限大約在60元左右，把平台本身應承擔的營運成本鎖回平台，而不是轉嫁給消費者。外送平台的業內人士直言「專法過了，最後倒霉的就是消費者」，他解釋，現在多數訂單運費落在9至49元區間，少數距離較遠或訂單壓力大時才會拉高到59元；若立法明定「每單至少65元」，等於是把原本的運費區間整體往上抬升。再加上專法提到分攤外送員的保險費用，他直言外送平台不可能完全吸收成本，iChef共同創辦人程開佑從餐廳業者來分析，他認為專法的情況就如同對產業課徵關稅，若設定過高，將導致部分原本可成立的低價訂單消失、成交量下降。他指出，台灣民眾對餐飲價格極度敏感，外送成本上升後，部分需求會從外送轉移。衝擊最大的將是仰賴外送的中小型餐飲店。