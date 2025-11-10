我是廣告 請繼續往下閱讀

▲元斌與李奈映（如圖）從工作夥伴發展成戀人，2013年戀情曝光時，連元斌媽媽都不知情。（圖 ／機智的追劇生活微博）

以韓劇《藍色生死戀》走紅的演員元斌今（10）日迎來48歲了！元斌於1997年出道，後來又以電影《太極旗－生死兄弟》、《非常母親》、《大叔》等作品穩固影壇地位。2015年5月30日，元斌與演員李奈映僅花約台幣3萬低調舉行婚禮。兩人結婚至今10年了，元斌、李奈映對於維持感情也很有一套想法，女方曾在受訪時透露，關鍵就是夫妻除了基本的互相支持，同時也要像朋友一樣相處。元斌18歲時靠參加新人選拔賽脫穎而出，1997年，他在韓劇《求婚》中亮相，雖是小角色卻憑清新外貌、演技實力成功吸引觀眾的目光；3年後主演《藍色生死戀》一夕爆紅，成為萬人迷。之後元斌繼續以《太極旗－生死兄弟》、《非常母親》、《大叔》等代表作奠定影壇地位，2010年更是憑著《大叔》一舉拿下第47屆韓國大鐘獎影帝。回顧元斌和李奈映的感情故事，兩人是在同一家經紀公司Eden9認識的，最初只是工作夥伴，後來慢慢培養出默契，友情也悄悄升溫成戀情。一直到2013年，韓媒爆出戀情，兩人也大方認愛，消息一出，整個演藝圈都驚訝不已。這段戀情之所以讓人更意外，是因為兩人保密做得太澈底，連元斌媽媽都不知情，還是鄰居告訴她才知道；當時元斌媽媽看到李奈映的照片後，更是直誇很漂亮，還開明地表示自己不會過度干涉，年輕人開心最重要啦！2015年5月30日，元斌與李奈映在一片麥田中舉辦婚禮，賓客只有最親近的家人與好友，整場婚禮才花約3萬元台幣，沒有什麼都大排場，只有最真誠的愛。兩人結婚至今10年來，始終把家庭擺在第一位，也維持著以往低調地作風。元斌在拍完《大叔》後就比較少有新作品，因為對劇本有自己的堅持，只挑自己真正感興趣、能打動他；李奈映則偶爾接戲，以家庭為重，兩人就這樣在工作和生活之間找到屬於自己的平衡。李奈映早前公開露面時，也被問到兩人感情能長久的關鍵，她則大方分享其實就是把對方當作朋友相處，遇到劇本會一起討論，什麼都能聊、什麼都能分享，在日常生活像隊友一樣分工合作、相互支持。正因如此，元斌、李奈映才能在浮華的娛樂圈裡守住平凡幸福，用最日常的方式，讓愛變得更長久。11月10日的壽星不只有元斌！還有香港歌手周慧敏、台灣藝人辰亦儒、日本演員川島直美、台灣藝人衛斯理、台灣演員吳婉君，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！