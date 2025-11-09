我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWnews》球鞋小單元「鞋槓人生」最新一集帶來特別企劃，AREA 02的大隻特別前往台中參加夢想家球星林俊吉的新鞋發佈會，開箱這雙由美津濃為了阿吉推出的「MIZUNO CITIUS DRIVE AG1」，節目中阿吉分享球鞋實穿心得，也透露曾害怕出簽名鞋被罵，直到領隊陳立宗跟他說1句話，才正式下定決心。成為台灣首位擁有專屬簽名鞋的本土球員，林俊吉坦言非常驚訝，他說：「剛開始聽到自己有這待遇感覺很不真實，很像在打電動，參與整個球鞋製作過程也感覺很特別」。在球鞋上市之前，阿吉很擔心推出後會聽到很多負評，夢想家領隊陳立宗跟他說「推出這雙鞋的最大意義就是可以幫助部落的小孩」，這句話也讓林俊吉放心不少，緊張的心情瞬間消失。在這雙球鞋上市之前，林俊吉就已經穿上這雙MIZUNO CITIUS DRIVE AG1在TPBL賽場上奮戰，他也在節目中分享實穿心得，他表示：「我的球風是要很多變向跟急停，所以這雙鞋的煞車功能很好，再加上我腳比較寬一點點，所以它有特別設計寬楦，整場比賽打完腳也不會覺得不舒服」。除了現在市售的配色，林俊吉加碼透露未來會推出的新配色，特別是10/29（三）面對海神的比賽中所穿的黑色鞋款更是引起大家注意，阿吉說這雙黑色是還在測試階段，未來也會針對各個節日來推出新配色，預計最快在11月就會有新配色推出，請粉絲敬請期待。