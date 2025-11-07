我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全英公開賽被譽為羽球界的「溫布頓」，這場勝利，是戴資穎正式登基世界球后的宣言。（圖／中華奧會提供）

▲2016年的香港，是戴資穎蛻變的起點。面對剛拿下里約奧運銀牌的Sindhu，她在被追平後仍冷靜掌控節奏，以變化多端的球路完成逆轉。（圖／NOwnews資料照）

▲戴資穎好友依瑟儂賽後主動跟她擁抱，兩人還特別相擁哭泣，此時已經將勝負拋諸腦後。（取自依瑟儂IG)

台灣羽球傳奇、前世界球后戴資穎（Tai Tzu Ying）宣布退役，為她長達16年的羽壇旅程畫下句點。戴資穎以獨一無二的球風與個性，改寫了世界對台灣羽球的想像。他生涯打出無數經典比賽，其中最經典的自然包括亞運奪金和奧運奪銀等戰役，以下回顧「戴資穎五大經典戰役」以及他生涯最後一場例行賽，帶球迷回顧她場上的身影。對手： 辛度（P. V. Sindhu，印度）結果： 戴資穎 2-0（21：17、21：14）奪金這場比賽，是戴資穎職業生涯最具歷史意義的勝利。她以壓倒性表現擊敗辛度，此役可說是技巧羽球對抗體能怪物的一場大戰，小戴成為台灣史上首位亞運羽球女子單打金牌得主。那場決賽，她的每一次假動作、每一次變速，都精準到讓對手無法預測。當最後一球落地，全場響起「Tai Tzu Ying！」的呼喊，她站在場中央微笑落淚——那一刻，台灣羽球登上了亞洲的頂點。對手： 陳雨菲（中國）結果： 戴資穎 1：2（21-18、19：21、18：21），奪銀如果說亞運是榮耀的巔峰，東京奧運則是戴資穎最動人的一役。她帶著腳傷、背負全台的期待站上決賽舞台，與老對手陳雨菲激戰三局。雖然最終落敗，但當她在頒獎台上笑中帶淚地說出：「我盡力了，沒有遺憾。」那份堅強與從容，比金牌更耀眼。那一天，她讓世界看見了一位用微笑面對失敗的球后。對手： 成池鉉（韓國）結果： 戴資穎 2-1（11：21、21：14、21：14）奪冠全英公開賽被譽為羽球界的「溫布頓」，這場勝利，是戴資穎正式登基世界球后的宣言。她以流暢的節奏與靈巧的假動作，打出令人驚嘆的藝術之戰。英國媒體在賽後形容：「她像在跳舞，不像在打球。」這座冠軍，不僅讓她成為世界第一，更讓「戴式變速球」成為羽壇美學的代名詞。對手： 馬琳（Carolina Marin，西班牙）結果： 戴資穎 2-1（21：17、14：21、21：16）奪冠2016年的香港，是戴資穎蛻變的起點。面對剛拿下里約奧運銀牌的Sindhu，她在被追平後仍冷靜掌控節奏，以變化多端的球路完成逆轉。這場比賽之後，她首度登上世界第一寶座，並開啟長達214週的球后紀錄。這場勝利，代表著一個新時代的開啟——「戴資穎時代」。對手： 依瑟儂（泰國）結果： 戴資穎 0-2（19：21、15：21）落敗這是她最後一次站上奧運舞台，也是她最後一場讓全場動容的比賽。儘管膝傷纏身，她仍與好友兼宿敵的依瑟儂鏖戰兩局。每一次撲救、每一次揮拍，都是她不願退讓的證明。比賽結束後，她微笑向觀眾鞠躬，那份堅毅的身影，是屬於戴資穎的最後一頁。🟡生涯國際賽最終戰戴資穎生涯最終戰是在去年九月於中國常周舉行的中國公開賽，以14：21、21：7、19：21激戰3局後，輸給了世界女單排名34的丹麥選手Julie Dawall Jakobsen，止步32強。戴資穎的名字，不只是勝負的象徵，更是一種優雅的力量。她曾說：「我希望大家不只記得我贏的時候，也記得我努力的樣子。」從15歲進入國訓中心，到31歲揮別賽場，她用天賦、努力與笑容，讓世界記住「Tai Tzu Ying」這三個字。當她在退役聲明中寫下：「希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」這不僅是告別，更是一種傳承。戴資穎的故事，或許已經畫下句點，但她的影子，仍會在每一個孩子的揮拍聲裡，被一次次重現。她讓世界知道，台灣羽球的名字，叫做戴資穎。