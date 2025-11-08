週末早晨來杯咖啡提神洗腦，萊爾富表示，今（8）日有特濃美式、特濃拿鐵買一送一，還有熱巧克力歐蕾、巧克力冰沙也半價喝；7-11除了迎接雙11購物節，行動隨時取有特大美式買11送11外，即起還有現萃茶買10送10，門市濃萃美式買2送2；全家便利商店特大杯濃拿鐵、冰磚拿鐵2杯99元，相當於19元多喝一杯。
🟡萊爾富
📍門市｜10月29日至11月25日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖珍珠燕麥奶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月5日至11月10日
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，5折（原價60元、特價40元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾現萃茶小葉奶茶／奶青買2送2，5折（原價60元、特價40元）
📍APP｜11月3日至11月12日
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買11送5，6.9折（原價70元、特價48元）
◾琥珀小葉奶茶/梔子花奶青買11送11，5折（原價45元、特價23元）
◾特選美式／特選拿鐵16杯711元，5.6折（原價80元、特價44元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡系列13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）
◾黑糖珍珠撞奶18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
📍APP｜11月7日至11月9日
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠焙火烏龍奶茶4杯200元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾珍珠奶茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶4杯190元，6.9折（原價70元、特價48元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品馥芮白2杯120元，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾特大杯香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜11月5日起至11月9日
◾特大杯特濃拿鐵加19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）
◾特大杯特濃美式加24元多一杯，6.2折（原價65元、特價40元）
◾經典冰磚拿鐵19元多一杯，6.3折（原價80元、特價50元）
◾仙女紅茶加10元多一杯，6.3折（原價40元、特價25元）
📍門市｜11月7日至11月9日
◾FMC牧場直送4.0 巧克力牛乳雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC旨味日式生茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾金車漢堡肉燥擔仔風味麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾農心安成杯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾米香脆奶昔買1送1，5折（原價69元、特價35元）
🟡美廉社
📍APP｜10月15日至11月11日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
