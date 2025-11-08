象徵美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）打擊方面最高榮譽的銀棒獎（Silver Slugger Award），於今（8）日公布了美國聯盟的得獎名單。其中，紐約洋基外野手賈吉（Aaron Judge）以頂尖的打擊表現，連續2年、生涯第5度獲獎。而西雅圖水手的捕手砲勞雷（Cal Raleigh）則以全聯盟最多的60轟，生涯首度入選銀棒獎。此外，運動家菜鳥柯茲（Nick Kurtz）在新人年就榮膺大獎，成為隊史第1位，同時也是大聯盟第15位在菜鳥年就獲得銀棒獎殊榮的球員。
賈吉5度奪銀棒獎 再度展現頂尖的打擊統治力
銀棒獎設立於1980年，旨在表揚大聯盟各守備位置中打擊表現最傑出的球員。該獎項完全根據打擊數據進行評估，並由各隊總教練和教練團投票選出。
紐約洋基主砲賈吉本季雖然在全壘打和打點輸給勞雷，無緣連續兩年拿下美聯全壘打王與打點王，但他在打擊率、上壘率、長打率以及攻擊指數（OPS）等數據上均領跑全聯盟打者。最終，他繳出打擊率0.331、53支全壘打、114分打點，以及驚人的1.144 OPS。
單季60轟締造生涯年 勞雷改寫捕手與左右開弓打者紀錄
首次獲獎的水手捕手砲勞雷，本季火力全開，不僅以60轟的超狂紀錄成為全壘打王，還打破了捕手和左右開弓球員的單季全壘打紀錄。他以60支全壘打、125分打點的優異成績，拿下本季全壘打與打點的雙冠王，寫下屬於自己的生涯年。
新人崛起！柯茲菜鳥球季火力驚人奪銀棒獎
同樣初次獲得銀棒獎的還有運動家新秀柯茲。本季橫空出世的他在新人賽季的117場比賽中，繳出打擊率0.290、36支全壘打、86分打點，以及高達1.002的OPS。柯茲是本季大聯盟中，僅有的3位在至少400打席中，達成OPS超過1.000的球員之一，另外2位正是同樣獲得銀棒獎的賈吉和國家聯盟的大谷翔平。
柯茲的入選也是運動家繼2024年魯克（Brent Rooker）獲得指定打擊銀棒獎後，連續第二年有球員獲此殊榮。值得一提的是，在新人年就榮膺大獎的柯茲成為隊史第1位，同時也是大聯盟第15位在菜鳥年就獲得銀棒獎殊榮的球員。
生涯第4座銀棒獎 大谷改寫日籍球員歷史紀錄
昨日國家聯盟的銀棒獎名單已先行公布，由效力於道奇的日籍球星大谷翔平獲選指定打擊獎項。這是他自2023年效力天使以來連續3年獲獎，生涯累積第4座銀棒獎，超越前輩鈴木一朗，獨居日籍球員最多獲獎紀錄。
我是廣告 請繼續往下閱讀
銀棒獎設立於1980年，旨在表揚大聯盟各守備位置中打擊表現最傑出的球員。該獎項完全根據打擊數據進行評估，並由各隊總教練和教練團投票選出。
紐約洋基主砲賈吉本季雖然在全壘打和打點輸給勞雷，無緣連續兩年拿下美聯全壘打王與打點王，但他在打擊率、上壘率、長打率以及攻擊指數（OPS）等數據上均領跑全聯盟打者。最終，他繳出打擊率0.331、53支全壘打、114分打點，以及驚人的1.144 OPS。
單季60轟締造生涯年 勞雷改寫捕手與左右開弓打者紀錄
首次獲獎的水手捕手砲勞雷，本季火力全開，不僅以60轟的超狂紀錄成為全壘打王，還打破了捕手和左右開弓球員的單季全壘打紀錄。他以60支全壘打、125分打點的優異成績，拿下本季全壘打與打點的雙冠王，寫下屬於自己的生涯年。
同樣初次獲得銀棒獎的還有運動家新秀柯茲。本季橫空出世的他在新人賽季的117場比賽中，繳出打擊率0.290、36支全壘打、86分打點，以及高達1.002的OPS。柯茲是本季大聯盟中，僅有的3位在至少400打席中，達成OPS超過1.000的球員之一，另外2位正是同樣獲得銀棒獎的賈吉和國家聯盟的大谷翔平。
柯茲的入選也是運動家繼2024年魯克（Brent Rooker）獲得指定打擊銀棒獎後，連續第二年有球員獲此殊榮。值得一提的是，在新人年就榮膺大獎的柯茲成為隊史第1位，同時也是大聯盟第15位在菜鳥年就獲得銀棒獎殊榮的球員。
昨日國家聯盟的銀棒獎名單已先行公布，由效力於道奇的日籍球星大谷翔平獲選指定打擊獎項。這是他自2023年效力天使以來連續3年獲獎，生涯累積第4座銀棒獎，超越前輩鈴木一朗，獨居日籍球員最多獲獎紀錄。
|守備位置
|球員（所屬球隊）
|獲獎次數
|主要打擊成績（打率、全壘打、打點、盜壘）
|捕手
|勞雷（Cal Raleigh / 水手）
|首度
|打擊率0.247、60轟、125打點、14盜壘
|一壘
|柯茲（Nick Kurtz / 運動家）
|首度
|打擊率0.290、36轟、86打點、2盜壘
|二壘
|小齊森姆（Jazz Chisholm Jr. / 洋基）
|首度
|打擊率0.242、31轟、80打點、31盜壘
|三壘
|拉米瑞茲（José Ramírez / 守護者）
|第6度
|打擊率0.283、30轟、85打點、44盜壘
|游擊
|威特（Bobby Witt Jr. / 皇家）
|第2度
|打擊率0.295、23轟、88打點、38盜壘
|外野
|賈吉（Aaron Judge / 洋基）
|第5度
|打擊率0.331、53轟、114打點、12盜壘
|外野
|巴克斯頓（Byron Buxton / 雙城）
|首度
|打擊率0.264、35轟、83打點、24盜壘
|外野
|葛林（Riley Greene / 老虎）
|首度
|打擊率0.258、36轟、111打點、2盜壘
|指定打擊
|史普林格（George Springer / 藍鳥）
|第3度
|打擊率0.309、32轟、84打點、18盜壘
|工具人
|麥金斯崔（Zach McKinstry / 老虎）
|首度
|打率0.259、12轟、49打點、19盜壘
|團隊獎
|紐約洋基（New York Yankees）