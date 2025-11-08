我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧來台2年多，每一次登場SOLO演出都炸翻全場。（圖／翻攝自李多慧臉書）

▲李多慧過去2年多來不僅在應援舞台上當啦啦隊，還騎車環島，甚至前往花蓮當鏟子超人，可以說是全心全意投入台灣。（圖／李多慧經紀人提供）

李多慧的韓國經紀人也向《NOWNEWS今日新聞》透露：「李多慧前陣子回韓國休息、充電，接下來在台灣還會有很多活動。」

韓國超人氣啦啦隊女神李多慧來台發展滿2年多，昨（7）日深夜在Threads發出長文，感性回顧這段旅程並告白台灣：「謝謝台灣，讓我真實地感受到活著的意義，我會永遠愛你。」這篇貼文曝光後，吸引大批粉絲湧入留言朝聖，不少人感動直呼：「這份真心太動人！」李多慧在文中感嘆「時間過得好快」，並細數來台後的成長歷程：2023年初次挑戰成為台灣職棒啦啦隊員、2024年完成全台環島旅行，今年更成功跨界參與電影演出，李多慧坦言：「在台灣的生活，每一天都充滿挑戰，也讓我學會更勇敢地面對未知。」貼文中流露出她對台灣的真摯情感與對未來的期待。除了感性發言，李多慧也在貼文中向粉絲丟出驚喜問答：「那明年，我又會迎來什麼樣的挑戰呢？」她表示若有粉絲能成功猜中，她會親自準備禮物回饋，不過她也笑說：「其實連我自己都還不知道明年的挑戰是什麼，但我已經開始期待了。」此舉引發粉絲熱烈留言猜測，有人喊是「主持節目」、也有人猜「進軍電影圈」或「推出個人品牌」。李多慧最後以一句真摯的話作結：「謝謝台灣，讓我真實地感受到活著的意義。」簡短卻動人的告白，讓無數粉絲留言：「妳不只是啦啦隊女神，更是台灣的家人」、「妳的愛我們都收到了」，自2023年加入中職啦啦隊以來，李多慧不僅成為跨國應援的象徵，也在粉絲心中寫下屬於她的台灣篇章。事實上，李多慧出席公益活動時，就直言自己會繼續跳啦啦隊，雖然對於媒體詢問是否會繼續留在小龍女笑而不語，但她仍舊表示：「我會繼續留在台灣，我愛台灣！」