鳳凰颱風衝菲律賓後「登陸台灣機率高」！海陸警、登陸時間點一次看

通過呂宋島後進入南海開始北轉靠近台灣

但鳳凰颱風登陸台灣機率很高，預計是從西南部陸地登陸，時間點會在下週三晚上、週四清晨這段期間

氣象署將在下週一發海警、下週二發陸警。

▲中央氣象署預估鳳凰颱風登陸菲律賓出海之後，接著被走大迴轉路徑再襲台，登陸西南陸地機率高。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

鳳凰颱風最新風雨時程預估！南北變天時間不太相同

北部及東部，下週一就會開始下雨，快的話週日晚上就開始下

下週一（10日）、週二（11日）風險最高。

主要影響時間是從週二（11日）晚上至週四（13日）清晨。」

▲氣象署最新下週風雨時程預估，週二、週三影響最為劇烈，週四颱風逐漸遠離降雨趨緩。（圖/中央氣象署提供）

鳳凰颱風來勢洶洶！下週關鍵影響時程「停班停課機率」

南台灣台南市、高雄市都達到62%，嘉義縣市、雲林縣也都超過57%；北部以及宜花東則都是40%至50％之間。

▲中央氣象署最新「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」，西南部陸地機率都較高。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

下週一不太可能停班停課；下週二感覺白天也較沒有機會，晚間有可能；下週三是最有機會停班停課的時間點，但不一定是全台都停班停課，西南部、東半部最有機率