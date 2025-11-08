鳳凰颱風今（8）日清晨已經增強為中度颱風，強度還在持續增強，預計抵達菲律賓呂宋島時已經升格為強烈颱風，由於目前路徑預估大致抵定為「侵台機率高」，11月秋颱襲台的案例過往還真的不多，《NOWNEWS》也特別整理了鳳凰颱風最新動態，包括最新預估路徑、海陸警發布時間、風雨時程、停班停課機率等，讓民眾一文掌握鳳凰颱風最新動向。
鳳凰颱風衝菲律賓後「登陸台灣機率高」！海陸警、登陸時間點一次看
鳳凰颱風今天凌晨2時中心位置在北緯12.2度、東經134度，以每小時31公里速度，向西進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑60公里。
中央氣象署目前最新路徑預估大致上沒變，通過呂宋島後進入南海開始北轉靠近台灣，由於發展條件較差，鳳凰颱風強度屆時也會明顯減弱，最靠近台灣時可能減弱成中颱下限或輕颱，但鳳凰颱風登陸台灣機率很高，預計是從西南部陸地登陸，時間點會在下週三晚上、週四清晨這段期間，週四當天就會出海。氣象署將在下週一發海警、下週二發陸警。
鳳凰颱風最新風雨時程預估！南北變天時間不太相同
氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，北部及東部，下週一就會開始下雨，快的話週日晚上就開始下，加上東北季風開始增強、迎風面關係，共伴效應將開始發威，發生的位置將會出現持續性的劇烈降雨，即使颱風是從西南部尻上來，仍然不可輕忽共伴效應、迎風面造成的劇烈降雨威脅，下週一（10日）、週二（11日）風險最高。
「台灣颱風論壇」提到：「西南部地區，雖然颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但減弱的幅度、速度目前模式預報較為分歧，加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，請務必以最高規格進行防範颱風，主要影響時間是從週二（11日）晚上至週四（13日）清晨。」
鳳凰颱風來勢洶洶！下週關鍵影響時程「停班停課機率」
按照目前中央氣象署最新「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」來看，已經有多個縣市都突破50%，南台灣台南市、高雄市都達到62%，嘉義縣市、雲林縣也都超過57%；北部以及宜花東則都是40%至50％之間。
綜觀所有預報資訊來看，下週一不太可能停班停課；下週二感覺白天也較沒有機會，晚間有可能；下週三是最有機會停班停課的時間點，但不一定是全台都停班停課，西南部、東半部最有機率，一切除了要看颱風轉向時間、到達台灣強度，北東地區也要看共伴效應變化，當然還有各縣市首長的決定，與其先擔心是否停班停課，民眾防颱作業真的要及早做好準備了！
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇
我是廣告 請繼續往下閱讀
鳳凰颱風今天凌晨2時中心位置在北緯12.2度、東經134度，以每小時31公里速度，向西進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑60公里。
中央氣象署目前最新路徑預估大致上沒變，通過呂宋島後進入南海開始北轉靠近台灣，由於發展條件較差，鳳凰颱風強度屆時也會明顯減弱，最靠近台灣時可能減弱成中颱下限或輕颱，但鳳凰颱風登陸台灣機率很高，預計是從西南部陸地登陸，時間點會在下週三晚上、週四清晨這段期間，週四當天就會出海。氣象署將在下週一發海警、下週二發陸警。
氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，北部及東部，下週一就會開始下雨，快的話週日晚上就開始下，加上東北季風開始增強、迎風面關係，共伴效應將開始發威，發生的位置將會出現持續性的劇烈降雨，即使颱風是從西南部尻上來，仍然不可輕忽共伴效應、迎風面造成的劇烈降雨威脅，下週一（10日）、週二（11日）風險最高。
「台灣颱風論壇」提到：「西南部地區，雖然颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但減弱的幅度、速度目前模式預報較為分歧，加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，請務必以最高規格進行防範颱風，主要影響時間是從週二（11日）晚上至週四（13日）清晨。」
按照目前中央氣象署最新「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」來看，已經有多個縣市都突破50%，南台灣台南市、高雄市都達到62%，嘉義縣市、雲林縣也都超過57%；北部以及宜花東則都是40%至50％之間。
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇
更多「鳳凰颱風動態」相關新聞。